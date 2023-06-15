《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局今早公布的５月工業增加值、消費及固定投資，全

面遜預期，加之出口正因弱外需承壓，反映出經濟修復動能放緩。分析指，人行近日持續推進政

策利率降息，表明政策層對中國經濟復甦健康狀況的擔憂，隨後可能會出現更廣泛的政策寬鬆，

尤其是青年人就業問題將被重視。高盛預計，未來幾個月中國將出台更多有針對性的寬鬆措施，

尤其是在財政和住房方面，以抵消經濟的持續疲軟。瑞銀財富管理預計，漸進式的政策支持，尤

其是房地產政策支持，有望提振國內消費者信心。

憧憬針對性的寬鬆措施將落地，加上人行今日一如市場預期增量續做２３７０億元（人民幣

．下同）一年期ＭＬＦ，並將利率下調１０個基點至２﹒６５％，滬綜指今早小幅高開後維持微

升，午後升勢轉強，最終以全日高位收升０﹒７４％，報３２５２﹒９８點，創自５月２２日以

來逾三周新高。深成指升１﹒８１％，創業板指大漲３﹒４４％，報２２３７﹒７４點。兩市全

日成交１０６５９億元，較上日成交大增６﹒５％，且連續兩日突破萬億元關。人民幣中間價結

束三連跌，外資今日通過陸股通大幅流入逾９２億元，創下２月９日以來逾四個月新高，並結束

連續四日淨流出。



＊促消活動利好車市復甦，新能源車午後追上＊



券商稱商務部開展的汽車促消費活動，穩定車市復甦進程。銀河證券稱，商務部開展的汽車

促銷費活動有望解決過去地方政策覆蓋面小，政策力度不明顯的問題，從而緩解消費者的觀望情

緒，以中央政策展現了政府對汽車行業穩增長的重視程度，提振全產業鏈信心，穩定車市復甦進

程。新能源車板塊午後跑出，全日收漲３﹒８％。鋰電池板塊也同大漲，寧德時代

（深：３００７５０）飆８﹒２％，天齊鋰業（深：００２４６６）漲３﹒９％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９２５﹒５０ ＋１﹒５９

上證綜合指數 ３２５２﹒９８ ＋０﹒７４ ４３７５﹒００

上證Ａ股指數 ３４１０﹒０２ ＋０﹒７４

深證成份指數 １１１８２﹒９４ ＋１﹒８１ ６３４９﹒００

深圳創業板指數 ２２３７﹒７４ ＋３﹒４４

上證Ｂ股指數 ２７３﹒１９ ＋０﹒１５ １﹒２８

深證Ｂ股指數 １１４０﹒０７ ＋０﹒８２ ０﹒７２

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