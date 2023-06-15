《經濟通通訊社１５日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒８１％，報１１１８２﹒９４點

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內地推動新能源汽車消費，商務部推出關於組織開展汽車促消費活動，「百城聯動」汽車節

和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季。東方證券分析認為，電動車仍處於高速增長期，新能源長期

趨勢不變，電池板塊將受益。鋰電池板塊午後大漲，億緯鋰能（深：３０００１４）升８﹒１％

，寧德時代（深：３００７５０）升８﹒２％，國軒高科（深：００２０７４）升６﹒７％，恩

捷股份（深：００２８１２）升５﹒６％。

中國鋼鐵工業協會市場調研部原料處處長吳勇表示，當前鋼鐵市場不太可能如２００８及

２０１５年後一樣迎來新一輪上升走勢，粗鋼產量難以再創新高。鋼鐵股走低，本鋼板材

（深：０００７６１）跌４﹒７％，鴻路鋼構（深：００２５４１）跌０﹒５％，華菱鋼鐵

（深：０００９３２）跌０﹒４％。

中國遊戲開發商－－昆侖萬維（深：３００４１８）公告稱，其控股子公司Ｓｔａｒ

Ｇｒｏｕｐ擬發行股份收購Ｓｉｎｇｕｌａｒｉｔｙ ＡＩ全部股權，作價１﹒６億美元，昆侖

萬維升０﹒１％，其他遊戲股走高，世紀華通（深：００２６０２）升４﹒８％，順網科技

（深：３００１１３）升０﹒７％。（ｄｗ）

