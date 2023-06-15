  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/06/2023 15:15

《深股通》深成指全日收升１﹒８１％，報１１１８２﹒９４點

　　《經濟通通訊社１５日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒８１％，報１１１８２﹒９４點

　　內地推動新能源汽車消費，商務部推出關於組織開展汽車促消費活動，「百城聯動」汽車節
和「千縣萬鎮」新能源汽車消費季。東方證券分析認為，電動車仍處於高速增長期，新能源長期
趨勢不變，電池板塊將受益。鋰電池板塊午後大漲，億緯鋰能（深：３０００１４）升８﹒１％
，寧德時代（深：３００７５０）升８﹒２％，國軒高科（深：００２０７４）升６﹒７％，恩
捷股份（深：００２８１２）升５﹒６％。
　　中國鋼鐵工業協會市場調研部原料處處長吳勇表示，當前鋼鐵市場不太可能如２００８及
２０１５年後一樣迎來新一輪上升走勢，粗鋼產量難以再創新高。鋼鐵股走低，本鋼板材
（深：０００７６１）跌４﹒７％，鴻路鋼構（深：００２５４１）跌０﹒５％，華菱鋼鐵
（深：０００９３２）跌０﹒４％。
　　中國遊戲開發商－－昆侖萬維（深：３００４１８）公告稱，其控股子公司Ｓｔａｒ　
Ｇｒｏｕｐ擬發行股份收購Ｓｉｎｇｕｌａｒｉｔｙ　ＡＩ全部股權，作價１﹒６億美元，昆侖
萬維升０﹒１％，其他遊戲股走高，世紀華通（深：００２６０２）升４﹒８％，順網科技
（深：３００１１３）升０﹒７％。（ｄｗ）

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金