《經濟通通訊社１５日專訊》國家金融監督管理總局近日發布《關於２０２３年第一季度銀
行業消費投訴情況的通報》《關於２０２３年第一季度保險消費投訴情況的通報》，顯示監管部
門２０２３年第一季共接收並轉送銀行業消費投訴１０４９０９件、保險消費投訴２６１８８件
。銀行業消費投訴當中，涉及個人貸款業務投訴５９８２７件，佔投訴總量的５７％。
《通報》指出，２０２３年第一季，銀行業消費投訴中，涉及國有大型商業銀行有
４７２１９件，佔投訴總量的４５％；股份制商業銀行２９０４１件，佔２７﹒７％；外資銀行
３８３件，佔０﹒４％；城市商業銀行（包括民營銀行）１５２０１件，佔１４﹒５％；農村中
小金融機構６５００件，佔６﹒２％；其他銀行業金融機構６５６５件，佔６﹒３％。
個人貸款業務投訴方面，在涉及國有大型商業銀行的投訴中有３１１９６件，佔該類型銀行
總投訴量６６﹒１％；涉及股份制商業銀行的投訴中有７０６８件，佔２４﹒３％；在涉及外資
銀行的投訴中有１８０件，佔４７％。
涉及信用卡業務投訴方面，有３２１４２件，佔投訴總量的３０﹒６％。在涉及國有大型商
業銀行的投訴中有９５９９件，佔該類型銀行總投訴量２０﹒３％；在涉及股份制商業銀行的投
訴中有１９１３２件，佔６５﹒９％；在涉及外資銀行的投訴中有１２５件，佔３２﹒６％。
＊財險公司涉新冠疫情等保險糾紛投訴佔近３５％＊
另外，保險消費投訴中，涉及財產保險公司１１３９８件，佔投訴總量的４３﹒５％；人身
保險公司１４７９０件，佔５６﹒５％。
財產保險公司涉及理賠糾紛投訴９６２１件，佔該類公司投訴總量的８４﹒４％；涉及新冠
疫情相關保險等財產險其他保險糾紛投訴３９５８件，佔３４﹒７％；機動車輛保險糾紛投訴
３６０３件，佔３１﹒６％。
人身保險公司涉及銷售糾紛投訴７８７５件，佔該類公司投訴總量的５３﹒２％；退保糾紛
投訴３８９５件，佔２６﹒３％。普通人壽保險糾紛投訴７９８３件，佔５４％；疾病保險糾紛
投訴２６９２件，佔１８﹒２％。
國家金融監督管理總局表示，將嚴格按照《銀行業保險業消費投訴處理管理辦法》的規定，
繼續加大投訴處理監管力度，督促銀行保險機構落實主體責任，扎實做好投訴處理工作，加強源
頭治理，改進服務質量，維護好消費者合法權益。（ｓｌ）
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