《經濟通通訊社１５日專訊》中國５月規模以上工業增加值、社會消費品零售總額同比增幅

均略低於市場預期，且增速放緩；１－５月固定資產投資增速亦較預期低，且比１－４月回落。

５月城鎮調查失業率雖與上月持平，惟其中１６－２４歲青年失業率再創新高達２０﹒８％。《

路透》引述分析人士稱，弱於預期的數據發出中國經濟動能正在減弱信號，應出台有力的政策予

以應對；目前居民收入預期較低、企業感受到的實際貸款利率偏高，下半年有可能繼續下調政策

利率和存款準備金率。

上海證券宏觀分析師胡月曉表示，作為經濟第一增長動力的投資下滑加速，表明經濟內生增

長動力偏軟程度超出原先預期；工業和消費回落雖然主要是受基數效應變化影響，但偏軟狀態也

較為顯著。這些或許可解釋近兩日人行一連串「降息」的原因。胡月曉預計，隨著降息放開等促

經濟政策效應的逐漸呈現，持續下滑局面不會出現，惟「下半年降準降息還是有可能的」。

華創證券投資顧問部總經理屈慶亦認為，現在居民收入預期低，企業實際感受到的貸款利率

偏高，有需要持續降息。

保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，中國經濟在５月放緩，迄今為止的所有

數據都發出「經濟動能正在減弱」的一致信號，還有失業率居高不下，這些都解釋了為何政府本

周下調政策利率。為經濟復甦可持續，政府有必要出台有力的政策。不過，市場已經消化了經濟

放緩的影響，重點是可能很快出台的政策應對。（ｓｌ）

