《經濟通通訊社１５日專訊》中國５月經濟數據全面遜預期走弱，加之出口正因弱外需承壓

，反映出經濟修復動能放緩，穩增長仍需政策發力提供保障。據《路透》引述分析人士預計，在

第二季度經濟增長料放緩之下，本輪政策利率降息持續推進，這表明政策層對中國經濟復甦健康

狀況的擔憂，隨後可能會出現更廣泛的政策寬鬆，尤其是青年人就業問題將被重視。中國後續將

延續積極財政政策與穩健貨幣政策組合，寬鬆措施更具針對性。



＊高盛：未來幾個月將出台更針對性的寬鬆措施＊



外需的走涼令中國出口持續承壓，擴內需將成為中國政策最值得且有利的政策發力點，特別

是信心不足及疫後「疤痕」效應等均待政策端的刺激。高盛在報告中預計，未來幾個月中國將出

台更多有針對性的寬鬆措施，尤其是在財政和住房方面，以抵消經濟的持續疲軟，但刺激力度應

小於之前的寬鬆周期。另外，考慮到去年６月上海疫情防控解封，基數效應將在６月至７月對中

國經濟轉為不利，並拖累經濟活動的同比增長。



＊瑞銀財富：漸進式支持，尤其是房地產，以提振消費信心＊



在刺激政策方面，瑞銀財富管理投資總監辦公室（ＣＩＯ）預計，中國可能對消費、住房和

基礎設施提供更有針對性的支持。漸進式的政策支持，尤其是房地產政策支持，有望提振國內消

費者信心。該機構認為，市場似乎已經計入了對工業復甦弱於預期的看法，如果看到中國經濟活

動、資本支出或外部需求有所改善，則市場有上漲空間。



＊機構料民間投資增速、比重仍有提升潛力＊



儘管經濟重啟推動的第一波消費反彈可能已見頂，摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強最新

預判，隨著政府後續將出台的新刺激措施，疊加就業市場復甦帶來的服務和消費逐漸增長，此輪

經濟復甦將延續。他強調，企業信心恢復傳導至就業層面是一個過程，而不是一蹴而就的反彈。

仲量聯行大中華區首席經濟學家龐溟進一步認為，下階段，在投資方面，民間投資增速和佔

總體投資比重還有提升的潛力；在市場主體和微觀個體的預期、信心方面，還有進一步增強發揮

政策效力和激發經營主體活力的結合效應的空間。（ｓｌ）

