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AH股新聞

15/06/2023 15:54

《中國要聞》滬擬加強製造業撐經濟，目標工業增加值超１﹒３萬億

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上海市政府今日印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動
計劃（２０２３－２０２５年）》，目標到２０２５年，工業增加值超過１﹒３萬億元（人民幣
．下同），佔地區生產總值比重達２５％以上，工業投資年均增長５％，製造業支撐全市經濟發
展的功能地位顯著增強。
　　《計劃》提出，要制訂新一輪三大先導產業發展方案，打造世界級產業集群；鞏固提升重點
優勢產業，加快傳統製造業數字化改造，加強關鍵核心技術攻關，布局新賽道和未來產業等。
　　具體措施包括：加快集成電路關鍵環節研發攻關，推動下一代技術創新融合發展。布局生物
醫藥基因和細胞治療、合成生物學等前沿領域，建設醫企協同研究創新平台、產醫融合創新基地
。瞄準人工智能技術前沿，構建通用大模型，面向垂直領域發展產業生態，建設國際算法創新基
地，加快人形機器人創新發展。
　
＊打造汽車等萬億級產業集群，面向工業加快部署算力平台＊
　
　　打造電子信息、生命健康、汽車、高端裝備４個萬億級產業集群，先進材料、時尚消費品２
個五千億級產業集群，在民用航空、高端船舶、高端醫療器械等細分領域培育一批千億級產業，
積極創建國家先進製造業和戰略性新興產業集群。
　　推動傳統製造業企業加快機器人應用、設備聯網和生產環節數字化連接，實現４０萬家中小
企業上雲上平台。面向工業場景加快部署５Ｇ專網、千兆光網、算力平台等，實現重點工業企業
和園區「雙千兆」網絡全覆蓋，建設民用航空等領域工業５Ｇ專網。
　　實施產業基礎再造和重大技術裝備攻關工程，每年實施攻關項目１００個以上。到２０２５
年，推動基礎零部件產業化、基礎材料示範應用、大型工業基礎軟件研製突破超２５０項。
　　落實「四個新賽道」「五大未來產業」行動方案，發展區塊鏈、Ｗｅｂ３﹒０等數字新經濟
，推動元宇宙重大應用，布局碳捕集利用、「氨－氫」、高效儲能等綠色低碳領域，打造智能網
聯汽車、智能機器人、智能穿戴、虛擬顯示等終端品牌。加速布局未來產業細分領域，建設張江
、臨港、大零號灣等未來產業先導區。（ｓｌ）

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