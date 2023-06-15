《經濟通通訊社１５日專訊》上海市政府今日印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動

計劃（２０２３－２０２５年）》，在綠色經濟方面提出要加快綠色低碳技術研發應用，推進重

點行業節能降碳，健全綠色製造體系，其中提出，對標國際標準建設一批「超級能效」和「零碳

」工廠，持續開展產業園區綠色低碳升級改造。

《計劃》提出，加快綠色低碳技術研發應用。圍繞氫能、高端能源裝備、低碳冶金等領域，

加快低碳零碳負碳等技術創新，突破共性關鍵技術、重大節能先進裝備。開展產品碳足跡核算和

碳效評價，推動一批創新產品碳排放達到國際領先水平。

落實工業碳達峰方案，實施節能降碳「百一」行動，力爭平均年節約１％用能量；圍繞鋼鐵

、化工等重點領域實施一批節能降碳技術改造項目，建設寶武碳中和產業園、化工區綠色低碳示

範園。持續開展產業結構調整，每年淘汰落後產能５００項左右。

構建綠色製造標準體系，開展重點領域綠色低碳評價和示範，創建１５０家綠色製造示範單

位和１５家「零碳」示範單位，形成１０條具有代表性的綠色供應鏈，培育１０家綠色設計示範

企業。（ｓｌ）



