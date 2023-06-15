  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

15/06/2023 15:54

《中國要聞》上海擬以國際標準建設一批超級能效和零碳工廠

　　《經濟通通訊社１５日專訊》上海市政府今日印發《上海市推動製造業高質量發展三年行動
計劃（２０２３－２０２５年）》，在綠色經濟方面提出要加快綠色低碳技術研發應用，推進重
點行業節能降碳，健全綠色製造體系，其中提出，對標國際標準建設一批「超級能效」和「零碳
」工廠，持續開展產業園區綠色低碳升級改造。
　　《計劃》提出，加快綠色低碳技術研發應用。圍繞氫能、高端能源裝備、低碳冶金等領域，
加快低碳零碳負碳等技術創新，突破共性關鍵技術、重大節能先進裝備。開展產品碳足跡核算和
碳效評價，推動一批創新產品碳排放達到國際領先水平。
　　落實工業碳達峰方案，實施節能降碳「百一」行動，力爭平均年節約１％用能量；圍繞鋼鐵
、化工等重點領域實施一批節能降碳技術改造項目，建設寶武碳中和產業園、化工區綠色低碳示
範園。持續開展產業結構調整，每年淘汰落後產能５００項左右。
　　構建綠色製造標準體系，開展重點領域綠色低碳評價和示範，創建１５０家綠色製造示範單
位和１５家「零碳」示範單位，形成１０條具有代表性的綠色供應鏈，培育１０家綠色設計示範
企業。（ｓｌ）
　　

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金