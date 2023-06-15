《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－５月份，全國房地

產開發投資４５７０１億元（人民幣．下同），同比下降７﹒２％；其中，住宅投資３４８０９

億元，下降６﹒４％。



＊住宅新開工面積下降２２﹒７％＊



１－５月份，房地產開發企業房屋施工面積７７９５０６萬平方米，同比下降６﹒２％。其

中，住宅施工面積５４８４７５萬平方米，下降６﹒５％。房屋新開工面積３９７２３萬平方米

，下降２２﹒６％。其中，住宅新開工面積２９０１０萬平方米，下降２２﹒７％。房屋竣工面

積２７８２６萬平方米，增長１９﹒６％。其中，住宅竣工面積２０１９４萬平方米，增長

１９﹒０％。



＊個人按揭貸款增長６﹒５％＊



１－５月份，房地產開發企業到位資金５５９５８億元，同比下降６﹒６％。其中，國內貸

款７１７５億元，下降１０﹒５％；利用外資１３億元，下降７３﹒５％；自籌資金１６２６７

億元，下降２１﹒６％；定金及預收款１９８７８億元，增長４﹒４％；個人按揭貸款

１０３５４億元，增長６﹒５％。

５月份，房地產開發景氣指數為９４﹒５６。

