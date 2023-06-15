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AH股新聞

15/06/2023 10:00

【聚焦數據】內地首５月房地產投資下降７﹒２％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１５日北京專電》國家統計局公布，１－５月份，全國房地
產開發投資４５７０１億元（人民幣．下同），同比下降７﹒２％；其中，住宅投資３４８０９
億元，下降６﹒４％。
　
＊住宅新開工面積下降２２﹒７％＊
　
　　１－５月份，房地產開發企業房屋施工面積７７９５０６萬平方米，同比下降６﹒２％。其
中，住宅施工面積５４８４７５萬平方米，下降６﹒５％。房屋新開工面積３９７２３萬平方米
，下降２２﹒６％。其中，住宅新開工面積２９０１０萬平方米，下降２２﹒７％。房屋竣工面
積２７８２６萬平方米，增長１９﹒６％。其中，住宅竣工面積２０１９４萬平方米，增長
１９﹒０％。　
　
＊個人按揭貸款增長６﹒５％＊
　
　　１－５月份，房地產開發企業到位資金５５９５８億元，同比下降６﹒６％。其中，國內貸
款７１７５億元，下降１０﹒５％；利用外資１３億元，下降７３﹒５％；自籌資金１６２６７
億元，下降２１﹒６％；定金及預收款１９８７８億元，增長４﹒４％；個人按揭貸款
１０３５４億元，增長６﹒５％。
　　５月份，房地產開發景氣指數為９４﹒５６。

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