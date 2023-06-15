《經濟通通訊社１５日專訊》國家統計局公布，５月規模以上工業主要能源產品生產均保持

同比增長。與４月相比，原煤、電力生產略有放緩，原油、天然氣生產有所加快。



＊煤炭進口增９２﹒６％，增速加快近２０百分點＊



原煤生產保持穩定，進口持續高位增長。５月生產原煤３﹒９億噸，同比增長４﹒２％，增

速比４月放緩０﹒３個百分點，日均產量１２４３萬噸。進口煤炭３９５８萬噸，同比增長

９２﹒６％，增速比４月加快１９﹒９個百分點。前５月，生產原煤１９﹒１億噸，同比增長

４﹒８％。進口煤炭１﹒８億噸，同比增長８９﹒６％。

原油生產有所加快，進口由降轉增。５月生產原油１８０７萬噸，同比增長２﹒７％，增速

比４月加快１﹒３個百分點，日均產量５８﹒３萬噸。進口原油５１４４萬噸，同比增長

１２﹒３％，４月為下降１﹒４％。前５月，生產原油８７７１萬噸，同比增長２﹒１％。進口

原油２３０２１萬噸，同比增長６﹒２％。

原油加工保持較快增長，增速有所回落。５月加工原油６２００萬噸，同比增長１５﹒４％

，增速比４月回落３﹒５個百分點，日均加工原油２００萬噸。前５月，加工原油３０２６３萬

噸，同比增長９﹒８％。

天然氣生產穩步增長，進口增速加快。５月生產天然氣１９０億立方米，同比增長７﹒２％

，增速比４月加快０﹒２個百分點，日均產量６﹒１億立方米。進口天然氣１０６４萬噸，同比

增長１７﹒３％，增速比４月加快５﹒９個百分點。前５月，生產天然氣９７３億立方米，同比

增長５﹒３％。進口天然氣４６２９萬噸，同比增長３﹒３％。



＊火電生產增速加快，水電降幅擴大＊



電力生產增速略有回落。５月發電６８８６億千瓦時，同比增長５﹒６％，增速比４月回落

０﹒５個百分點，日均發電２２２﹒１億千瓦時。前５月，發電３４２１６億千瓦時，同比增長

３﹒９％。

分品種看，５月火電、核電增速加快，水電降幅擴大，風電增速回落，太陽能發電由降轉增

。其中，火電同比增長１５﹒９％，增速比４月加快４﹒４個百分點；核電增長６﹒３％，增速

比４月份加快０﹒６個百分點；水電下降３２﹒９％，降幅比４月擴大７個百分點；風電增長

１５﹒３％，增速比４月份回落５﹒６個百分點；太陽能發電增長０﹒１％，４月份為下降

３﹒３％。

