《經濟通通訊社１５日專訊》國家外匯管理局統計數據顯示，２０２３年５月，銀行結匯
１３９３５億元人民幣，售匯１３７０２億元人民幣。２０２３年１－５月，銀行累計結匯
６４１６５億元人民幣，累計售匯６４６１２億元人民幣。
按美元計值，２０２３年５月，銀行結匯１９９３億美元，售匯１９６０億美元。２０２３
年１－５月，銀行累計結匯９３２２億美元，累計售匯９３８７億美元。根據計算，中國５月銀
行結售匯順差３３億美元，１－５月累計結售匯逆差６５億美元。
２０２３年５月，銀行代客涉外收入３６８９３億元人民幣，對外付款３６７６１億元人民
幣。２０２３年１－５月，銀行代客累計涉外收入１７１１１２億元人民幣，累計對外付款
１６８７４７億元人民幣。
按美元計值，２０２３年５月，銀行代客涉外收入５２７７億美元，對外付款５２５８億美
元。２０２３年１－５月，銀行代客累計涉外收入２４８５５億美元，累計對外付款２４５０８
億美元。
＊外匯局：外商直接投資資本金淨流入，外資投資境內債券向好＊
外匯局表示，５月外匯市場供求延續基本平衡，外匯交易理性有序。經常項下，５月份貨物
貿易涉外收支順差環比增長２３％，發揮穩定跨境資金流動基本盤作用；主要因居民跨境旅行緩
慢恢復，服務貿易跨境收支逆差有所增加。資本項下，外商來華直接投資資本金保持淨流入，外
資投資境內債券市場進一步向好，境內主體對外直接投資和對外證券投資保持平穩有序。
（ｄｗ）
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