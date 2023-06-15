【ＦＯＣＵＳ】中國工業生產、零售消費、固定投資５月增速較４月繼續放緩之際，人民

銀行周四（１５日）一如預期下調關鍵政策貸款利率，吹響政策加碼的先鋒號。但眼見不同行業

、地區、年齡層分化加劇，要走出結構性困境，恐還待７月政治局會議拍板發力財政政策。



＊數據全遜預期，民間投資縮水＊



從「飛龍在天」到「龍困淺灘」，隨著經濟數據逐月揭盅，如何走出困境似乎依然不明確。

國統局今早公布，５月社會消費品零售按年增１２﹒７％（預期：１３﹒６％，４月

：１８﹒４％），五一黃金周效應未顯，按月僅增０﹒４２％。其中，汽車銷售略回升至

３９２８億元，但仍遠低於去年１２月創紀錄的５１０５億元。

再看經濟最大動力的固定資產投資，首５月增４％（預期：４﹒４％，４月：４﹒７％），

其中基礎設施投資增速五連跌至７﹒５％，間接反映地方財政緊張；更憂心的是，民間投資正式

跌入負增長，錄按年降０﹒１％，印證信心脆弱。

此外，在官方製造業ＰＭＩ連續兩月處收縮區間以及海外需求放緩的背景下，５月規模以上

工業增加值按年增３﹒５％（預期：３﹒６％，４月：５﹒６％），



＊商品樓銷售略回暖，庫存微跌＊



至於房地產，５月商品住宅銷售額按月回暖，跟當月居民中長期貸款恢復正增長一致；新開

工面積同反彈，商品房待售面積續碎步式下降，但仍高企６﹒４億平方米以上（去年底為

５﹒６４億立方米，最高峰為２０１５年的７﹒１９億平方米）。

國統局發言人就指，「房地產市場緩慢恢復，還面臨不少困難」，不過，對比首５月全國住

宅開發投資按年跌６﹒４％，東部地區僅跌１﹒４％；對比首５月全國商品房銷售額增８﹒４％

，東部地區增１４﹒９％，顯示地區分化嚴重。就在昨日，越秀地產附屬以７９﹒３５億元競得

北京海淀區住宅地塊；５月底，華潤以４２﹒６億元競得重慶觀音橋商住地塊。

除了行業、地區之間分化，不同年齡階層的就業狀況亦冷熱不均，最新數據顯示１６－２４

歲青年調查失業率升至２０﹒８％的有記錄新高。如何應對？鑑於減息１０基點能否提高家庭、

民企的借貸熱情效果成疑，資產負債表靚麗的中央政府是否願意以大幅擴表發力定向財政支持，

傳統上為下半年政策走向定調的７月政治局會議，勢成關鍵。

