《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》夏季用電高峰來臨，國家發改委新聞發言

人孟瑋表示，從目前情況看，全國發電裝機持續穩定增長，統調電廠存煤達到１﹒８７億噸的歷

史新高，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎。

她表示，下一步，重點做好五方面工作。一是推進各類電源項目建設。堅持「全國一盤棋」

，系統謀劃、抓緊推動支撐性電源、新能源等各類電源建設，加強電網建設，做好接電並網，確

保今年迎峰度夏前應投盡投、應並盡並。

二是加強燃料供應保障。持續組織做好煤炭、天然氣生產供應，督促各地和發電企業將電廠

存煤穩定在較高水平，保障頂峰發電所需的煤電高熱值煤、氣電用氣和水電蓄能。

三是促進各類發電機組應發盡發。確保高峰時段火電出力水平好於常年，優化水庫群調度提

升水電頂峰發電能力，促進風電、太陽能發電、核電多發多用。

四是做好全國電網運行的優化調度。充分發揮大電網資源配置優勢，強化全國統籌調度，加

強跨網互濟，用足用好跨省跨區輸電通道，做好重點地區、重要時段供電保障工作。

五是做好電力需求側管理。堅持開源和節流並重，指導地方更好發揮經濟手段調節作用，積

極引導用戶自主優化調整用電需求，促進電力供需平衡，切實保障民生用電和重點用電安全穩定

。

