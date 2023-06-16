《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家發改委新聞發言人孟瑋表示，近期，

國務院對新能源汽車高質量發展作出新的部署，發改委將從需求側和供給側雙向發力，持續鞏固

和擴大新能源汽車發展優勢，推動新能源汽車產業高質量發展。重點是做到「四個持續」。

一是持續擴大消費市場。推動出台促進新能源汽車產業發展的政策舉措，推動開展新能源汽

車下鄉等活動，促進新能源汽車市場持續平穩增長。

二是持續提升創新能力。深入實施創新驅動發展戰略，強化汽車企業創新主體地位，順應電

動化智能化發展趨勢，支持企業加強動力電池、新型底盤架構、智能駕駛等領域關鍵核心技術研

發，不斷提升產業競爭力。

三是持續優化產業布局。加強對新能源汽車行業和企業的引導，推動形成良性競爭、優勝劣

汰的市場環境，促進新能源汽車產業行穩致遠。

四是持續完善基礎設施。加快構建高質量充電基礎設施體系。不斷優化完善城市、城際、城

市群都市圈以及農村地區充電網絡布局，積極推進居住區、公共區域等重點區域充電基礎設施建

設，提升運營服務水平，為新能源汽車產業發展提供有力的支撐。

１－５月份，新能源汽車產銷分別完成３００﹒５萬輛、２９４萬輛，同比增長４５﹒１％

、４６﹒８％；出口４５﹒７萬輛，增長１﹒６倍。

