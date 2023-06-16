《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１６日北京專電》國家統計局昨日公布的５月工業增加值、

消費及固定投資全面遜預期，加上製造業ＰＭＩ、工業利潤等數據，社會上關於中國經濟復甦乏

力的觀點有所抬頭，對此，國家發改委新聞發言人孟瑋表示，在經濟恢復的過程中，一些領域出

現暫時性波動是正常的。看中國經濟形勢，既要看準當前的「形」，更要看清長遠的「勢」。儘

管當前市場需求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變中國經濟長期向好的

大勢。隨著宏觀經濟政策效應持續顯現，市場需求逐步恢復，供給結構不斷調整，相信中國經濟

發展動能將持續增強、結構將持續向優、態勢將持續向好。



＊非製造業商務活動指數始終運行在景氣臨界點以上＊



孟瑋表示，整體上看，經濟運行保持恢復態勢。服務業持續回升，今年以來非製造業商務活

動指數始終運行在景氣臨界點以上，５月份保持在５４﹒５％的較高水平；前５個月全國服務業

生產指數同比增長９﹒１％。熱點消費較快增長，５月份汽車銷量同比增長２７﹒９％，餐飲、

旅遊等接觸型聚集型服務消費明顯改善，消費對經濟恢復發展的拉動作用有望進一步凸顯。固定

資產投資量增質優，前５個月固定資產投資同比增長４﹒０％，其中製造業、基礎設施投資分別

增長６﹒０％、７﹒５％，高技術產業投資增長１２﹒８％。長遠來看，經濟向好趨勢依然穩固

。



＊６方面發力，抓緊出台恢復和擴大消費政策＊



下一步，發改委將重點在６方面發力。一是抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策，持續改善

消費環境，釋放服務消費潛力；穩定汽車消費，加快推進充電樁、儲能等設施建設和配套電網改

造，大力推動新能源汽車下鄉。

二是加快實施「十四五」規劃１０２項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以

及新型基礎設施建設，發揮政府投資和政策激勵的引導作用，有效激發民間投資活力。

三是加快建設以實體經濟為支撐的現代化產業體系，著力突破短板領域，做大做強優勢領域

。

四是扎實推動重點領域改革，更大力度吸引和利用外資，穩住外貿外資基本盤。

五是強化就業優先導向，擴大高校畢業生等就業渠道，多渠道增加城鄉居民收入，切實保障

和改善民生。

六是抓好糧食生產和重要農產品供應保障，做好迎峰度夏電力供應保障，有效防範化解重點

領域風險。

