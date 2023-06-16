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AH股新聞

16/06/2023 18:34

中行（３９８８）完成發行３００億人幣減記型無固定期限資本債券

　　《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於６月
１４日在全國銀行間債券市場發行總額為３００億元人民幣的減記型無固定期限資本債券，今日
發行完畢。
　　該期債券前５年票面利率為３﹒２７％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息日附
發行人贖回權。（ｈｐ）

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