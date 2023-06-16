《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於６月

１４日在全國銀行間債券市場發行總額為３００億元人民幣的減記型無固定期限資本債券，今日

發行完畢。

該期債券前５年票面利率為３﹒２７％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息日附

發行人贖回權。（ｈｐ）

