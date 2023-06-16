《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於６月
１４日在全國銀行間債券市場發行總額為３００億元人民幣的減記型無固定期限資本債券，今日
發行完畢。
該期債券前５年票面利率為３﹒２７％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息日附
發行人贖回權。（ｈｐ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
16/06/2023 18:34
中行（３９８８）完成發行３００億人幣減記型無固定期限資本債券
《經濟通通訊社１６日專訊》中國銀行（０３９８８）（滬：６０１９８８）公布，於６月
１４日在全國銀行間債券市場發行總額為３００億元人民幣的減記型無固定期限資本債券，今日
發行完畢。
該期債券前５年票面利率為３﹒２７％，每５年調整一次，在第５年及之後的每個付息日附
發行人贖回權。（ｈｐ）
etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加
下一篇新聞︰16/06/2023 18:18 比亞迪刑毀案６人被捕，警方：無證據顯示針對品牌
16/06/2023 17:52 《中國監管》深交所重點監控鴻博股份、銘普光磁，稱近期漲幅異常
16/06/2023 17:47 《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首
16/06/2023 17:44 《中國要聞》深交所：個人申購可轉債須符合資產及投資年資規定
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰