《經濟通通訊１６日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



《求是》雜誌發表習近平重要文章

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

今日出版的第１２期《求是》雜誌將發表國家主席習近平的重要文章《健全全面從嚴治黨體系，

推動新時代黨的建設新的偉大工程向縱深發展》。



房地產市場緩慢恢復，政策紓困預期逐步升溫

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局１５日公布，今年５月，７０個大中城市新建商品住宅銷售價格環比整體漲幅回落、

二手住宅環比下降。一線城市商品住宅銷售價格同比漲幅回落，二三線城市同比總體降勢趨緩。



打造「聰明工廠」，金融支持製造業創新爭先

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

記者近日調研走訪長沙、佛山等地多家製造企業了解到，當前各地企業正將推進智能製造轉型、

加強關鍵核心技術研發作為推進轉型升級、提高競爭力的重要抓手。各地金融機構不斷實現金融

服務更主動、信貸投入更精準、融資渠道更寬闊。





《上海證券報》



央企要以上市公司為平台開展併購重組

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國務院國資委１４日召開中央企業提高上市公司質量暨併購重組工作專題會，持續推動中央企業

提高上市公司質量工作，聚焦上市公司併購重組交流工作經驗，明確工作思路。



西藏「格桑花行動」計劃繪就企業上市藍圖

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

西藏自治區實施企業上市「格桑花行動」新聞發布會１５日在拉薩舉行，西藏自治區金融監管局

副局長羅燚在發布會上表示，西藏將通過５年（２０２３年至２０２７年）努力，力爭轄區上市

公司總數達到４０家左右，５年累計新增直接融資７００億元（人民幣．下同）以上。



５月經濟運行延續恢復態勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局１５日發布的數據顯示，受２０２２年同期基數抬升影響，５月宏觀經濟主要指標同

比增速均有所回落，但環比增速有不同程度改善，經濟運行總體延續恢復態勢。





《證券時報》



國資委明確央企要以上市公司為平台開展併購重組

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國資委１４日召開中央企業提高上市公司質量暨併購重組工作專題會。會議指出，中央企業要以

上市公司為平台開展併購重組，助力提高核心競爭力、增強核心功能。



５月經濟運行延續恢復態勢

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

國家統計局１５日公布，５月份生產需求穩步恢復，就業物價總體穩定，轉型升級持續推進，經

濟運行延續恢復態勢。



ＭＬＦ利率調降１０個點子，ＬＰＲ報價料下調

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

人行１５日開展２３７０億元中期借貸便利（ＭＬＦ）操作和２０億元公開市場逆回購操作。其

中，ＭＬＦ操作利率下調１０個點子至２﹒６５％，７天期逆回購利率在日前已先行下降１０個

點子至１﹒９０％。（ｌｃ）

