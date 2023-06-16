《神州經脈》據多個外媒報道，中國政府正在考慮更多刺激措施以提振經濟，市場目前聚焦

於７月召開的政治局會議，滬綜指今早高開後直線再上，全日收高０﹒６３％，報

３２７３﹒３３點，創５月２２日以來近１個月高，全周累升１﹒３％。深成指今收升１％，創

業板指續升１﹒２％。

兩市全日成交１０６７７億元（人民幣．下同），較上日成交微增０﹒２％，且連續三日突

破萬億元關。富時羅素季度調整盤後生效，外資今日通過陸股通繼續大幅流入１０５﹒４６億元

，續創下２月９日以來逾四個月新高；外資連續兩日淨流入，兩日累計流入１９７億元。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日高開近３００點後，升幅一度回吐過百點，最終收

報７﹒１１６８，較上個交易日４時３０分收盤價大升３８７點子，兩連升，創６月２日以來近

半月新高，全日在７﹒１０５２至７﹒１４１５之間波動。人民幣兌一美元中間價今報

７﹒１２８９，較上個交易日升２００點子，兩連升，上個交易日報７﹒１４８９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 國家主席習近平１６日在北京會見美國比爾及梅琳達．蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨。

習近平表示，蓋茨是他今年在北京會見的第一位美國朋友，世界正走出新冠疫情，人們應多走動

、多交流，增進了解；中美關係的基礎在民間，始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去

。習近平對蓋茨及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞，中

方願同比爾及梅琳達．蓋茨基金會繼續加強相關領域合作。另今年以來許多知名外企高管來華，

其業務涉及汽車、消費、製造業、醫療、金融、電子科技等領域。外交部發言人汪文斌表示，中

方樂見外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。



２﹒ 國國務卿布林肯將於１８日起訪華兩日，白宮國家安全顧問沙利文指，沒有預期布林肯此

行會為美中關係帶來突破，強調美國正尋求以積極外交方式，處理世界兩大經濟體之間的緊張，

布林肯將向中方解釋美國的政策。外交部發言人汪文斌表示，布林肯訪華期間，雙方將就中美關

係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護

自身利益。另在中美芯片戰持續之下，被中國發出部分產品銷售禁令的美國半導體大廠美光１６

日宣布，未來幾年將在中國西安封測工廠投資逾４３億元人民幣，加建新廠房，並引進全新且高

性能的封裝和測試設備，以更好滿足中國客戶的需求。



３﹒ 人民銀行、金融監管總局、中國證監會、財政部、農業農村部印發《關於金融支持全面推

進鄉村振興 加快建設農業強國的指導意見》，對做好糧食和重要農產品穩產保供金融服務、強

化鞏固拓展脫貧攻堅成果金融支持、加強農業強國金融供給等九個方面提出具體要求，包括提出

積極支持符合條件的國家種業陣型企業、農業科技創新企業上市、掛牌融資和再融資。另中證監

黨委舉辦集體學習，強調要不斷完善資本市場基礎制度，推動提高上市公司質量，完善全面註冊

制下的信息披露制度，促進證券基金行業機構穩健發展，助力實體經濟高質量發展，促進共同富

裕。



４﹒ 財政部最新數據顯示，中國在３月重新增持美國國債後，４月又轉為輕微減持美國國債４

億美元，最新持有規模為８６８９億美元，仍是持有美國國債第二多的國家。日本仍為美國國債

的最大海外持有國，持有量在４月份增加３９３億美元，至１﹒１３萬億美元。英國的美債持有

量排第三，於４月份減少３０４億美元至６８０７億美元。海外持有的美國國債總量在４月份增

加１６４億美元，至７﹒５８萬億美元。



５﹒ 《華爾街日報》指，北京或最快在未來幾天宣布中央提振經濟的一攬子刺激計劃，可能包

括發行１萬億元特別國債、數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資，取消小城市購買第

二套房的部分限制等。《路透》則引述政策內部人士透露，中國國務院正就提振經濟徵求經濟學

家和顧問的建議，今年將推出更多刺激措施，重點為消費補貼和擴大債券發行，房地產方面的措

施料偏溫和。還有消息人士稱，人行下調存款準備金率的可能性在增加。然而，重大政策調整需

要黨內最高層領導人的批准，市場關注料於７月召開的中央政治局會議。



６﹒ 工信部公告，定於６月－１２月開展新能源汽車下鄉活動，將會有６９款活動車型及企業

參與活動，包括比亞迪、上汽集團、東風汽車等。工信部副部長辛國斌１６日表示，工信部將會

同相關部門做好２０２３新能源汽車下鄉活動，包括組織電力企業充電樁建設運營企業協同下鄉

，加強充電基礎設施建設，鼓勵地方政府以及汽車企業金融機構等進一步健全服務網絡，加大優

惠促銷和金融支持力度，讓農村居民喜歡買放心用。



７﹒ 夏季用電高峰來臨，國家發改委發言人孟瑋表示，目前全國發電裝機持續穩定增長，統調

電廠存煤達到１﹒８７億噸的歷史新高，做好今年迎峰度夏電力保供有堅實的基礎。至於國務院

近期對新能源汽車高質量發展作出新部署，發改委將從需求側和供給側雙向發力，持續擴大消費

市場、持續提升創新能力、持續優化產業布局、持續完善基礎設施。５月發改委審批核准固定資

產投資項目１４個，總投資２８８８億元，主要集中在能源、交通等行業；前５月共審批核准

７０個，總投資６６７２億元，主要集中在高技術、能源、交通等行業。



８﹒ 民航局表示，５月份，全行業完成旅客運輸量５１６９﹒８萬人次，環比增長２﹒８％，

恢復至２０１９年同期的９４﹒８％。其中，國內客運規模比２０１９年同期增長２﹒６％。民

航局又指，今年是新冠感染「乙類乙管」後的第一個暑運，預計每日將有近１９５萬旅客通過航

空出行，日均保障航班１﹒６５萬班，恢復至疫情前同期水平，期間國際客運航班量預計將從上

周（６月５日－６月１１日）實際執行的５８２２班增至每周６０００班以上，並日均保障國內

客運航班１﹒３６萬班、運輸國內旅客１８３萬人次，較２０１９年分別增長１１％、７％。

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