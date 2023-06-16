《鍾之日記》６月１６日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中國５月經濟數據全面走弱，疫後復甦不似預期，令政府要為提振經濟而尋找出路。連日來

，多個外媒均引述消息報道，中國政府正在考慮推出新的刺激措施，有指中國高層官員最近幾周

與企業高管及經濟學家進行了至少六次磋商，聽取建議。有參與政策討論的消息人士稱，中國今

年將推出更多刺激措施，以支撐放緩的經濟，但對債務和資本外逃的擔憂，將使刺激措施繼續瞄

準提振消費者和民間疲弱的需求。鑑於重大政策調整需要黨內最高層領導人的批准，投資者現時

關注料於７月召開的政治局會議。

據《華爾街日報》報道，北京方面可能最早在未來幾天宣布一攬子刺激計劃，可能包括發行

１萬億元人民幣特別國債、數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資，取消小城市購買第

二套房的部分限制。發行１萬億特別國債，將資助基建項目和其他促進經濟增長的舉措，並間接

幫助地方政府償還債務。



＊恒指周升３﹒４％，滬指全周累升１﹒３％＊



憧憬內地出台重大刺激措施振經濟，香江魚缸連升第二日，高開８６點後，最多升３２７幾

點，恒指重上２萬關收市，收報２００４０點，升２１１點，大市全日成交急增至１７５４﹒６

億元，為四個半月以來最多。總結全個星期，恒指升６５０點或３﹒４％；連升三周累漲

１２９３點或６﹒９％。阿里巴巴（０９９８８）計劃天貓進軍歐洲本地市場，已於西班牙設試

點，利好股價收升近３％；碧桂園服務（０６０９８）升４％，是全日表現最佳藍籌。

祖國股市亦向好，滬綜指今早高開後直線再上，全日收高０﹒６３％，報３２７３﹒３３點

，創５月２２日以來近１個月高，全周累升１﹒３％。深成指今收升１％，創業板指續升

１﹒２％。兩市全日成交１０６７７億元人民幣，較上日成交微增０﹒２％，且連續三日突破萬

億元關。富時羅素季度調整盤後生效，外資今日通過陸股通繼續大幅流入１０５億人民幣，續創

下２月９日以來逾四個月新高。



＊傳中國加大基建谷經濟，基建股獲捧＊



多家外媒報道，為提振疲軟的經濟，中國正計劃採取大規模措施，包括可能投入數十億美元

的基礎設施支出；發行涉約１萬億元（人民幣．下同）的特別國債，用於資助基礎設施項目和其

他旨在促進經濟增長的舉措，同時放寬樓市限制。基建股先行上揚，中鋁國際（０２０６８）升

５﹒６％，中交建（０１８００）升４﹒５％，中鐵（００３９０）升超４％，潤泥

（０１３１３）升２﹒１％，中國宏橋（０１３７８）升１﹒３％，海螺水泥（００９１４）升

１﹒２％。



＊運營數據亮眼，三大航起飛＊



內地三大航空公布５月運營數據，旅客周轉量按年續大漲，平均客座率按月則略有回落。三

大航全線向上，南航（０１０５５）漲２﹒６％，東航（００６７０）升１﹒９％，國航

（００７５３）升１﹒６％。

國航５月旅客周轉量同比成長４﹒１倍，環比升１﹒７％；平均客座率為６８﹒２％，同比

上升１０﹒９個百分點，環比下降２﹒４個百分點。南航５月旅客周轉量同比增２﹒４８倍；客

座率為７５﹒２５％，同比上升１４﹒４２個百分點，環比微跌０﹒７個百分點。東航５月旅客

周轉量同比漲５﹒５倍；客座率為７０﹒０３％，按年上升９﹒２５個百分點，按季下降

２﹒０４個百分點。

另外民航局航空安全辦公室副主任李勇表示，預計暑運期間，每日將有近１９５萬旅客通過

航空出行，日均保障航班１﹒６５萬班，恢復至疫情前同期水平。預計暑運期間國際客運航班將

增至每周６０００班以上。



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