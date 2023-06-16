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AH股新聞

16/06/2023 14:05

《Ａ股焦點》傳中國加大基建谷經濟，建築板塊揚，中交建Ａ升５％

　　《經濟通通訊社１６日專訊》多家外媒報道，為提振疲軟的經濟，中國正計劃採取大規模措
施，包括可能投入數十億美元的基礎設施支出；發行涉約１萬億元（人民幣．下同）的特別國債
，用於資助基礎設施項目和其他旨在促進經濟增長的舉措，同時放寬樓市限制。
　　滬深建築板塊先行上揚，中公高科（滬：６０３８６０）漲停，中材國際
（滬：６００９７０）、中國交建（滬：６０１８００）漲逾５％，中國中鐵
（滬：６０１３９０）升４％，中國中冶（滬：６０１６１８）升３％。
　　國家發改委新聞發言人孟瑋今日在發布會上表示，首５月共審批核准固定資產投資項目７０
個，總投資６６７２億元，主要集中在高技術、能源、交通等行業。
　　對於中國經濟復甦乏力的觀點，孟瑋回應，在經濟恢復的過程中，一些領域出現暫時性波動
是正常的。看中國經濟形勢，既要看準當前的「形」，更要看清長遠的「勢」。儘管當前市場需
求有所不足、內生動力有待增強，但這些壓力和挑戰不會改變中國經濟長期向好的大勢。
　　發改委將重點在６方面發力，包括抓緊制定出台恢復和擴大消費的政策、加快實施「十四五
」規劃１０２項重大工程，推動能源、水利、交通等重大基礎設施以及新型基礎設施建設。
（ｃｔ）

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