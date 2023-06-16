《經濟通通訊社１６日專訊》光伏行業現專利糾紛再起，ＴＣＬ中環起訴通威太陽能侵權。

ＴＣＬ中環公告，公司收到參股上市子公司Ｍａｘｅｏｎ通知，因通威太陽能（合肥）及其子公

司在未經許可的情況下使用了Ｍａｘｅｏｎ在歐洲疊瓦式太陽能電池組件的專利。Ｍａｘｅｏｎ

的子公司已經採取法律途徑維護自身知識產權，並在德國杜塞爾多夫地方法院對通威太陽能（合

肥）有限公司及其子公司提起了專利侵權訴訟，主張權利。



＊通威股份：訴訟金額對公司影響小，聘請當地律師積極應訴＊



通威股份相關人士則回應稱，已經關注到上述情況，指公司很早就有疊瓦產品，在包括德國

在內的歐洲市場展開推廣，本次訴訟具體情況正在了解中；因為這次訴訟主要針對疊瓦太陽能電

池組件產品，訴訟金額１００萬歐元，對公司影響很小，沒有達到披露準備。

該人士還表示，通威從自主研發疊瓦組件技術以來，一直密切關注相關專利，致力於構築自

己的知識產權體系，並確保我們不侵犯他人的專利權。在新產品推出之前，已經由內部和外部知

識產權公司進行系統性的自由使用檢索和分析。堅信技術和產品與競爭者不同，且獨具優勢。



至於本次訴訟，他表示，公司已經聘請了當地的律師積極應訴，會積極維護公司品牌形象，

保證公司和股東合法權益。

兩股今日均升，通威股份（滬：６００４３８）升０﹒５％，ＴＣＬ中環

（深：００２１２９）升０﹒９％。（ｄｗ）

