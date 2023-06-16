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AH股新聞

16/06/2023 09:28

《Ａ場新股》今年以來逾百家公司衝刺Ａ股ＩＰＯ折戟

　　《經濟通通訊社１６日專訊》東方財富Ｃｈｏｉｃｅ數據顯示，今年以來截至６月１４日，
滬深北交易所共有１０２家公司的上市進程擱淺，其中９家公司上會被否，９３家公司主動撤回
上市申請（包括終止註冊）。
　　梳理來看，ＩＰＯ撤否企業未能「闖關」成功的原因包括板塊定位不符、業績增長可持續性
存疑、過於依賴單一客戶、信息披露不充分等。
　　從行業來看，上述主動「撤單」的公司主要分布在計算機、通信和其他電子設備製造業、軟
件和信息技術服務業、電氣機械和器材製造業。其中，計算機、通信和其他電子設備製造業的公
司數量最多，達２２家。
　　業內人士指，上述三個行業競爭激烈，部分企業可能無法在市場上獲得足夠的份額或利潤，
從而難以滿足ＩＰＯ要求；同時，這些行業的技術不斷更新換代，企業需要持續投入研發，才能
跟上市場發展趨勢。一些企業可能是技術更新迭代不及時，導致產品落後，核心競爭力和未來市
場發展空間存疑。
　　全面註冊制不意味著放鬆要求，而是更加重視企業的經營質量和信息披露。對於擬上市企業
而言，不僅要嚴格按照證券法要求合規經營，還要扎實做好申報工作，不能存在僥倖心理、試圖
帶病闖關。（ｌｃ）

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