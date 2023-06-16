《經濟通通訊社１６日專訊》中美芯片戰持續之下，被中國發出部分產品銷售禁令的美國半

導體大廠美光今日宣布，未來幾年將在中國西安封測工廠投資逾４３億元人民幣，以更好滿足中

國客戶的需求。

美光在新聞稿提到，已決定收購力成半導體（西安）有限公司（力成西安）的封裝設備，還

計劃在美光西安工廠加建新廠房，並引進全新且高性能的封裝和測試設備。

美光中國區總經理表示，新加建廠房落成後，將在西安陸續引入新的設備及製程。收購力成

西安資產使美光西安能夠直接運營所有封裝測試業務。此次宣布的新廠房將引入全新產線，用於

製造移動ＤＲＡＭ、ＮＡＮＤ及ＳＳＤ產品，以強化西安工廠現有的封裝和測試能力。

中國中央網信辦此前指美光存在較嚴重網絡安全問題隱患，未通過安全審查，限制國內關鍵

信息基礎設施的運營者採購美光產品。美國商務部長雷蒙多當時表示，美國不會容忍中國封殺美

光科技的晶片，正與盟國密切合作，以應對中國的「經濟脅迫」。中國商務部則稱，有關審查是

維護中國國家安全的必要措施，只要遵守中國法律法規要求，歡迎各國企業各類產品服務進入中

國市場。（ｄｗ）

