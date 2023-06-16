《經濟通通訊社１６日專訊》歐盟委員會點名指中國兩大電訊設備製造商華為及中興

（００７６３）（深：００００６３），對歐盟安全構成風險，呼籲更多成員國禁用。中國外交

部發言人汪文斌在１６日例行記者會上回應表示，歐盟委員會說華為、中興等中國通信企業存在

安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定。中方對此堅決反對。

汪文斌進一步表示，事實是華為、中興等中國通信企業在歐洲運營多年，不僅從未危害歐洲

國家安全，而且有力促進了歐洲電信領域發展，創造了可觀的經濟社會效益。歐委會在沒有法律

依據和事實證據的情況下，公開指定單個實體為高風險供應商，這有違法治精神，也是對歐方一

貫標榜的市場經濟、自由貿易、公平競爭原則的公然違背。強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避

免泛政治化、泛安全化，不得以安全為名，行打壓他國企業之實。

歐盟的聲明指出，５Ｇ網絡的安全至關重要，不能繼續依賴可能變成武器來攻擊歐盟利益的

設備，但目前只有１０個歐盟成員國限制或排除風險，速度太慢，令歐盟集體安全暴露於風險之

中，呼籲更多成員國禁止華為及中興進入歐盟的５Ｇ網絡。（ｄｗ）

