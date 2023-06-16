《經濟通通訊社１６日專訊》騰訊（００７００）旗下微信治理涉及企業、企業家不實和侵

權信息，並設舉報平台。

公告稱，為打造清朗網絡空間，優化營商網絡環境，微信將深入清理處置涉企業、企業家的

虛假不實和侵權內容，此外，平台上線「涉企業侵權舉報」專區，更好地開展涉企業不實信息治

理工作，保護企業合法權益。

微信將重點針對假冒仿冒、散布不實信息等違規行為，集中整治涉企業、企業家的虛假不實

和侵權信息，嚴厲打擊惡意炒作行為，並依法處置侵害企業、企業家合法權益的內容及帳號，營

造清朗的網絡空間。

行動或為響應中央網信辦４月底宣布進行的３個月治理涉及企業不實和侵權信息行動，行動

旨在「為企業聚精會神干事業、心無旁騖謀發展營造良好的網絡輿論氛圍」。行動要求重點治理

十項網絡亂象，包括採用「貼標簽」「帶節奏」「放大鏡」等方式惡意散布所謂「民營企業賣國

論」「民營企業離場論」「國進民退」等論調，渲染丑化、煽動抵觸國有經濟、民營企業。以及

採用「標題黨」歪曲新聞原意、斷章取義企業家過往言論和片面解讀企業財務報表等方式，干擾

企業正常經營等。（ｄｗ）

