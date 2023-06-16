《經濟通通訊社１６日專訊》據《華爾街日報》報道，北京方面可能最早在未來幾天宣布中

央提振經濟的一攬子刺激計劃，可能包括發行１萬億元人民幣特別國債、數十億美元基建計劃，

以及進一步放寬樓市投資，取消小城市購買第二套房的部分限制。發行１萬億特別國債，將資助

基建項目和其他促進經濟增長的舉措，並間接幫助地方政府償還債務。不過市場普遍認為，萬億

元的刺激措施恐不足以顯著提振中國經濟，只能讓經濟持續以溫和的水平增長。

上述報道提及的刺激計劃要點與《彭博》本周初的報道相似。報道指，特別國債的發行或許

令人驚喜。因為這是一種罕見的工具，僅在１９９０年代亞洲金融危機、２００７年為幫助成立

中國主權財富基金，以及２０２０年新冠疫情等情況下使用過。這表明隨著中國解除嚴格新冠疫

情防控措施帶來的一波熱潮逐漸消退，官方對經濟前景日益感到不安，中央要出手提振經濟。



＊發行國債只是為了避免下半年跌入「財政懸崖」＊



報道又指，這些措施在顯著提振經濟方面的效果如何還有待考證。如果沒有新的融資，那麼

隨著手頭緊張的地方政府耗盡資金，基礎設施支出將下降。換言之，如２２Ｖ

Ｒｅｓｅａｒｃｈ的Ｍｉｃｈａｅｌ Ｈｉｒｓｏｎ所說，通過發行國債獲得的額外資金只是為

了避免下半年跌入「財政懸崖」。

其他專家也表達了對新基建刺激措施有效性的質疑，原因是「沒有那麼多可以很快啟動的項

目。」此外，取消一些購房限制也只會略起作用，因為經歷了多年的投機後，二三線城市的需求

已經耗盡。除非全面放開大城市的限制，否則房地產市場的復甦或將持續乏力。

國家統計局昨日公布的５月工業增加值、消費及固定投資，全面遜預期，加之出口正因弱外

需承壓，反映出經濟修復動能放緩。分析指，人行近日持續推進政策利率降息，表明政策層對中

國經濟復甦健康狀況的擔憂，隨後可能會出現更廣泛的政策寬鬆，尤其是青年人就業問題將被重

視。數據公布後，渣打將今年中國經濟增長預期從５﹒８％下調至５﹒４％，而政府定下的增長

目標為５％左右。（ｊｔ）

