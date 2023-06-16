《經濟通通訊社１６日專訊》今年以來許多知名外企高管來華，其業務涉及汽車、消費、製

造業、醫療、金融、電子科技等多個領域。外交部發言人汪文斌主持例行記者會表示，中方樂見

外資企業在華投資興業，深耕中國市場，共享發展機遇。

汪文斌表示，今年初以來，中國經濟運行延續恢復態勢，中國市場的超強韌性和巨大吸引力

持續顯現。近期一些外國在華商會發布報告顯示，多數受訪外國企業仍然看好中國經濟發展前景

。其中，超過半數德國企業計劃在未來兩年增加對華投資；近六成美國企業對中國經濟復甦持積

極態度；８６％的英國企業對中國市場長期潛力感到樂觀；超九成日本企業計劃擴大或維持在華

業務。昨天，中國商務部發布的數據顯示，今年１－５月，法國、英國、加拿大、日本實際對華

投資分別增長４２９﹒７％、１７９﹒２％、１７０﹒１％和６３﹒３％。

汪文斌表示，中國經濟的大海，百舸爭流千帆競，為各國企業提供了廣闊市場和發展機遇。

同時，中方也願繼續為所有國內外企業在華創新發展保駕護航，積極營造市場化、法治化、國際

化一流營商環境。中方將堅定不移實行高水平對外開放，敞開大門搞建設，同各國一起合作實現

共贏。（ｊｔ）

