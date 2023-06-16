《經濟通通訊社１６日專訊》多項寬鬆措施或將落地，滬深股市今早繼續高開，上證綜合指

數（滬綜指）高開０﹒１％，報３２５６﹒３點，深綜指高開０﹒１％，中字頭股、白酒股造好

，影視股走低。

商務部表示將推動出台支持恢復和擴大消費的系列政策措施，促進汽車、家居、品牌消費和

餐飲業的高質量發展，工信部等組織開展２０２３年新能源汽車下鄉活動。此外《華爾街日報》

報道，中國政府可能在未來幾天宣布一攬子刺激計劃，討論內容包括發行１萬億元（人民幣．下

同）的特別國債，幫助地方政府為基礎設施項目提供資金。政府還可能取消一些小城市購買第二

套房的部分限制。

國資委１４日召開工作專題會，航空工業集團、華潤集團、中國能建等出席。會議指出，中

央企業要充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，以上市公司為平台開展併購重組，助力提高

核心競爭力、增強核心功能，同時要進一步增強責任感和緊迫感，鎖定提高上市公司質量重點任

務，以更加務實有力的行動做優基本面、夯實基本功。

人民銀行公布，今日進行的４２０億元７天期逆回購，中標利率持平１﹒９％。公開市場今

日有２０億元逆回購到期，即今日淨投放４００億元。公開市場本周有２１００億元資金到期，

包括２０００億元中期借貸便利（ＭＬＦ），人行昨日進行２３７０億元ＭＬＦ增量續做，利率

下調１０個基點至２﹒６５％。全口徑計，本周放水７７０億元。市場人士預計，６月ＭＬＦ操

作中標利率下調後，將帶動貸款市場報價利率（ＬＰＲ）跟進下調。ＭＬＦ操作中標利率是

ＬＰＲ報價的定價基礎。（ｊｔ）

