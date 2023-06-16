《經濟通通訊社１６日專訊》據報中國政府正在考慮新的支出和刺激措施以提振經濟，加上

人民幣中間價連升兩日，滬深股市今早高開後持續向上，滬綜指半日收高０﹒３７％，報

３２６５﹒０４點，逼近三千三關，中字頭股表現強勢。深成指升０﹒５６％，創業板指續升

０﹒５２％。外資今早通過陸股通流入逾５７億元（人民幣．下同），兩市半日成交６３７６億

元，較上個交易日（１５日）同時段成交增逾１％。

據《華爾街日報》報道，北京方面可能最早在未來幾天宣布中央提振經濟的一攬子刺激計劃

，包括發行１萬億元人民幣特別國債、數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資，取消小

城市購買第二套房的部分限制。發行１萬億特別國債，將資助基建項目和其他促進經濟增長的舉

措，並間接幫助地方政府償還債務。不過市場普遍認為，萬億元的刺激措施恐不足以顯著提振中

國經濟，只能讓經濟持續以溫和的水平增長。



＊５月運營數據亮眼，三大航走高＊



民航局航空安全辦公室副主任李勇表示，預計暑運期間，每日將有近１９５萬旅客通過航空

出行，日均保障航班１﹒６５萬班，恢復至疫情前同期水平。預計暑運期間國際客運航班將增至

每周６０００班以上。

內地三大航空公布５月運營數據，旅客周轉量按年續大漲，平均客座率按月則略有回落。國

航（００７５３）（滬：６０１１１１）５月旅客周轉量同比成長４﹒１倍，環比升１﹒７％；

平均客座率為６８﹒２％，同比上升１０﹒９個百分點，環比下降２﹒４個百分點。南航

（０１０５５）（滬：６０００２９）５月旅客周轉量同比增２﹒４８倍；客座率為

７５﹒２５％，同比上升１４﹒４２個百分點，環比微跌０﹒７個百分點。東航（００６７０）

（滬：６００１１５）５月旅客周轉量同比漲５﹒５倍；客座率為７０﹒０３％，按年上升

９﹒２５個百分點，按季下降２﹒０４個百分點。

上述三股上揚，南航升１﹒８％，東航升０﹒９％，國航升０﹒８％。



＊開展下鄉活動，新能源車股續升＊



工信部公告，定於６月－１２月開展新能源汽車下鄉活動，將會有６９款活動車型及企業參

與活動。這些參與活動車企包括比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）、上汽集團

（滬：６００１０４）、東風汽車（滬：６００００６）等。另外商務部新聞發言人束珏婷早前

表示，立足商務職能定位，圍繞促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業高質量發展，出台針對性配

套措施。新能源汽車概念股普遍上揚，東風汽車半日升０﹒７％，長安汽車

（深：０００６２５）升０﹒１％。（ｊｔ）

