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AH股新聞

16/06/2023 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒６３％全周漲超１％，逾百億外資撐場

　　《經濟通通訊社１６日專訊》據多個外媒報道，中國政府正在考慮更多刺激措施以提振經濟
，市場目前聚焦於７月召開的政治局會議，滬綜指今早高開後直線再上，全日收高０﹒６３％，
報３２７３﹒３３點，創５月２２日以來近１個月高，全周累升１﹒３％。深成指今收升１％，
創業板指續升１﹒２％。
　　兩市全日成交１０６７７億元（人民幣．下同），較上日成交微增０﹒２％，且連續三日突
破萬億元關。富時羅素季度調整盤後生效，外資今日通過陸股通繼續大幅流入１０５﹒４６億元
，續創下２月９日以來逾四個月新高；外資連續兩日淨流入，兩日累計流入１９７億元。
　　國家主席習近平今日在北京會見美國比爾及梅琳達．蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨。習近
平表示：「我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下
去」。另外美國國務卿布林肯將於星期日（１８日）起訪華兩日，並可能在下周一（１９日）與
習近平會面。
　
＊傳中國加大基建谷經濟，建築板塊揚＊
　
　　為提振疲軟的經濟，傳中國正計劃採取大規模措施，包括可能投入數十億美元的基礎設施支
出；發行涉約１萬億元的特別國債，用於資助基礎設施項目和其他旨在促進經濟增長的舉措，同
時放寬樓市限制。滬深建築板塊先行上揚，全日漲２﹒７％，中公高科（滬：６０３８６０）漲
停，中材國際（滬：６００９７０）、中國交建（滬：６０１８００）漲約６％。
　　國務院國資委１４日召開中央企業提高上市公司質量暨併購重組工作專題會，持續推動中央
企業提高上市公司質量工作，聚焦上市公司併購重組交流工作經驗，明確工作思路。國資雲概念
板塊漲３﹒６％。（ｊｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３９６３﹒３５　　＋０﹒９６　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３２７３﹒３３　　＋０﹒６３　　　　４４４４﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３４３１﹒４５　　＋０﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１１３０６﹒５３　＋１﹒１１　　　　６２３３﹒００　　
　　深圳創業板指數　２２７０﹒０６　　＋１﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２７２﹒７６　　－０﹒１６　　　　　１﹒６６　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１４０﹒１５　　＋０﹒０１　　　　　０﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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