《經濟通通訊社１６日專訊》據多個外媒報道，中國政府正在考慮更多刺激措施以提振經濟

，市場目前聚焦於７月召開的政治局會議，滬綜指今早高開後直線再上，全日收高０﹒６３％，

報３２７３﹒３３點，創５月２２日以來近１個月高，全周累升１﹒３％。深成指今收升１％，

創業板指續升１﹒２％。

兩市全日成交１０６７７億元（人民幣．下同），較上日成交微增０﹒２％，且連續三日突

破萬億元關。富時羅素季度調整盤後生效，外資今日通過陸股通繼續大幅流入１０５﹒４６億元

，續創下２月９日以來逾四個月新高；外資連續兩日淨流入，兩日累計流入１９７億元。

國家主席習近平今日在北京會見美國比爾及梅琳達．蓋茨基金會聯席主席比爾．蓋茨。習近

平表示：「我常講，中美關係的基礎在民間，我們始終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下

去」。另外美國國務卿布林肯將於星期日（１８日）起訪華兩日，並可能在下周一（１９日）與

習近平會面。



＊傳中國加大基建谷經濟，建築板塊揚＊



為提振疲軟的經濟，傳中國正計劃採取大規模措施，包括可能投入數十億美元的基礎設施支

出；發行涉約１萬億元的特別國債，用於資助基礎設施項目和其他旨在促進經濟增長的舉措，同

時放寬樓市限制。滬深建築板塊先行上揚，全日漲２﹒７％，中公高科（滬：６０３８６０）漲

停，中材國際（滬：６００９７０）、中國交建（滬：６０１８００）漲約６％。

國務院國資委１４日召開中央企業提高上市公司質量暨併購重組工作專題會，持續推動中央

企業提高上市公司質量工作，聚焦上市公司併購重組交流工作經驗，明確工作思路。國資雲概念

板塊漲３﹒６％。（ｊｔ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３９６３﹒３５ ＋０﹒９６

上證綜合指數 ３２７３﹒３３ ＋０﹒６３ ４４４４﹒００

上證Ａ股指數 ３４３１﹒４５ ＋０﹒６３

深證成份指數 １１３０６﹒５３ ＋１﹒１１ ６２３３﹒００

深圳創業板指數 ２２７０﹒０６ ＋１﹒４４

上證Ｂ股指數 ２７２﹒７６ －０﹒１６ １﹒６６

深證Ｂ股指數 １１４０﹒１５ ＋０﹒０１ ０﹒５４

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