《經濟通通訊社１６日專訊》深證成分指數全日收市升１﹒１１％，報１１３０６﹒５３點
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財通證券指出，預計前期周期擴張帶來的供給快速釋放階段將結束，後續豬價上行趨勢確定
性增加，伴隨豬肉消費持續恢復，成本隨飼料下行逐步進入下行通道，看好未來生豬均價及板塊
盈利水平。豬肉概念盤中反彈，牧原股份（深：００２７１４）升２﹒８％，溫氏股份
（深：３００４９８）、立華股份（深：３００７６１）升２﹒１％，順鑫農業
（深：０００８６０）升１﹒４％。
機構報告指，蘋果最新款ＭＲ頭顯Ｖｉｓｉｏｎ Ｐｒｏ的主要供應商仍來自中國，其供應
商數量佔總數的一半以上。大陸廠商中，立訊精密（深：００２４７５）外，還有高偉電子
（０１４１５）、德賽電池（深：００００４９）、歌爾股份（深：００２２４１）、長盈精密
（深：３００１１５）、兆威機電（深：００３０２１）。被點名公司股價大漲，立訊精密、長
盈精密升４％，德賽電池，歌爾股份升超過１％。
工信部公告，定於６月－１２月開展新能源汽車下鄉活動，將會有６９款活動車型及企業參
與活動。新能源汽車概念股微升，東風汽車（滬：６００００６）升０﹒３％，長城汽車
（滬：６０１６３３）升０﹒１％。（ｄｗ）
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