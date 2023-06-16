《經濟通通訊社１６日專訊》工信部公告，定於６月－１２月開展新能源汽車下鄉活動，將
會有６９款活動車型及企業參與活動。這些參與活動車企包括比亞迪（０１２１１）
（深：００２５９４）、上汽集團（滬：６００１０４）、東風汽車（滬：６００００６）等。
活動採取「線下＋雲上」相結合的形式開展，各新能源汽車生產企業推薦適宜農村市場的先進車
型，制定促銷政策。各充電設施建設運營企業配合完善充電設施布局，推出充電優惠政策。
另外商務部新聞發言人束珏婷早前表示，隨著暑期消費旺季的到來，居民節假日、休閒購物
、出行旅遊等消費需求將進一步釋放。疊加相關促消費政策支持，預計二季度消費市場有望繼續
保持平穩增長態勢。商務部將繼續完善消費政策，加強部門協同，推動出台支持恢復和擴大消費
的一系列政策措施。同時，立足商務職能定位，圍繞促進汽車、家居、品牌消費和餐飲業高質量
發展，出台針對性配套措施。
新能源汽車概念股普遍上揚，東風汽車現升１﹒４％，比亞迪（深：００２５９４）升
０﹒８％，長安汽車（深：０００６２５）升０﹒８％，長城汽車（滬：６０１６３３）升
０﹒６％，上汽集團（滬：６００１０４）升０﹒４％。（ｊｔ）
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