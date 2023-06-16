《經濟通通訊社１６日專訊》美國國務卿布林肯將於１８日起訪問中國兩天。這將是布林肯

就任美國國務卿以來首次訪華，亦是自２０１８年以來美國國務卿首次訪華、２０１９年以來美

國內閣部長首次訪華。中國外交部發言人汪文斌１６日表示，布林肯訪華期間，雙方將就中美關

係及共同關心的重要國際和地區問題交換意見，中方將闡明對中美關係的立場和關切，堅決維護

自身利益。

此外，美國國務院１４日中午舉行線上記者會，由美國白宮國安會印太事務協調員坎貝爾、

國務院亞太事務助卿康達介紹布林肯訪華事宜。他們強調，美國對華戰略和手法沒有改變，但現

在是開展密集外交的時候，而布林肯此訪有三大目標：建立溝通渠道、維護美國利益、探討潛在

合作，但這些不是為了取得美中關係的突破或轉變，亦不預期會有許多成果，只預期會有後續一

系列溝通，以避免衝突。



＊汪文斌：美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道＊



對於坎貝爾和康達的言論，汪文斌表示，美國將中國視為最主要競爭對手和最重大地緣政治

挑戰，這是對中國的嚴重誤判。中美在經貿等領域存在一些競爭，但不能搞你輸我贏的惡性競爭

，更不能打著競爭的幌子行遏制打壓之實，剝奪中國的正當發展權利。這些是極不負責任的霸道

行徑，只會將中美推向對抗，將世界推向分裂。

汪文斌強調，美方不要幻想從實力地位出發和中國打交道，中美兩國必須在相互尊重、平等

相待的基礎上發展彼此關係，照顧彼此核心利益和重大關切。中方對話溝通的大門是敞開的，兩

國的溝通也一直沒有中斷，但溝通、解決問題，不能一邊溝通一邊損害對方利益、說一套做一套

。中方再次敦促美方將拜登總統作出的積極表態落到實處，停止干涉中國內政、損害中方利益，

停止對華遏制打壓，同中方相向而行，排除障礙，創造條件，推動中美關係逐步重回穩定發展軌

道。（ｓｌ）

