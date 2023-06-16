《經濟通通訊社１６日專訊》據《路透》引述政策內部人士透露，中國國務院正就提振經濟

徵求經濟學家和顧問的建議。參與政策討論的消息人士稱，中國今年將推出更多刺激措施，以支

撐放緩的經濟，但對債務和資本外逃的擔憂將使刺激措施繼續瞄準提振消費者和民間部門疲弱的

需求。鑑於重大政策調整需要黨內最高層領導人的批准，投資者現時關注料於７月召開的政治局

會議，以尋找關於政策方向的線索。

報道指，儘管人行本周下調了借貸成本，但消息人士稱，將需要出台財政刺激措施來重振經

濟活動，重點將放在家庭補貼和擴大債券發行上，以提振投資。同時，政策制定者對積極的房地

產支持措施保持警惕，在房地產行業嚴重供應過剩的情況下，他們不願助長投機性房地產投資，

尤其是在大城市。另一位消息人士稱，人行下調存款準備金率的可能性在增加。



＊政策內部人士料撐樓市措施偏溫和＊



政策內部人士認為，降息是必要的，但要使其奏效，需要依靠財政政策來促進投資，亦需要

房地產政策來釋放需求。地方政府可能會在未來幾個月加快債券發行，為基礎設施項目提供資金

，同時當局可能會給予消費者更多支持，特別是在購買汽車和家電方面。當局也在考慮支持陷入

困境的房地產行業，包括放寬信貸條件和一些地區的買房限制，但基於對房地產過熱的普遍擔憂

，這些措施可能溫和。該人士並認為，中國今年仍有望實現５％左右的經濟增長目標。

《彭博》日前報道，中國高層官員正就如何重振經濟的問題徵求商界領袖和經濟學家的意見

，最近幾周與企業高管至少進行了六次磋商，會議基調異常緊迫。《華爾街日報》則指，北京或

最早在未來幾天宣布中央提振經濟的一攬子刺激計劃，可能包括發行１萬億元人民幣特別國債、

數十億美元基建計劃，以及進一步放寬樓市投資，取消小城市購買第二套房的部分限制等。

（ｓｌ）

