《經濟通通訊社１６日專訊》國家主席習近平今日在北京會見美國比爾及梅琳達．蓋茨基金

會聯席主席比爾．蓋茨。習近平表示，蓋茨是他今年在北京會見的第一位美國朋友。世界正在走

出新冠疫情，人們應該多走動、多交流，增進了解，「我常講，中美關係的基礎在民間，我們始

終寄希望於美國人民，希望兩國人民友好下去」。



＊中方願與蓋茨基金會加強公共衛生等合作＊



習近平對蓋茨及其基金會長期致力於促進全球減貧、衛生、發展及公益慈善事業表示讚賞。

習近平表示，世界百年未有之大變局加速演進，中國提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文

明倡議，目的是為解決全球性挑戰提供中國方案。中國首先專注於解決好自己的問題。中國作為

一個擁有１４億多人口的大國，保持長期穩定和持續發展，就是對世界和平、穩定、繁榮的重大

貢獻。中國要鞏固脫貧攻堅成果，實現鄉村振興，不斷提高農村衛生健康水平。

習近平強調，中國致力於以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，決不走國強必霸的老

路，而是同其他國家一道實現共同發展，推動構建人類命運共同體。中方願同世界各國開展廣泛

科技創新合作，積極參與並推動應對氣候變化、抗擊疫情、公共衛生等全球性挑戰。中方願同比

爾及梅琳達．蓋茨基金會繼續加強相關領域合作，並向其他發展中國家提供力所能及的支持和幫

助。



＊蓋茨讚揚中國在減貧與應對新冠疫情成就巨大＊



蓋茨介紹了對華合作進展情況及未來設想，稱中國在減貧和應對新冠疫情方面取得舉世矚目

的巨大成就，為世界樹立了很好榜樣。近年比爾及梅琳達．蓋茨基金會和中國開展了良好合作，

取得顯著進展。中國加快創新發展，對中國有利、對發展中國家有利、對世界有利。基金會致力

於同中國進一步加強創新、全球減貧、公共衛生、藥物研發、農村農業等領域合作，並將成功經

驗和技術向發展中國家推廣。

中共中央政治局委員兼中央外事辦主任王毅，以及中國國務委員兼外長秦剛等參加會見。

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