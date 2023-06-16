《經濟通通訊社１６日專訊》中國財政部公布，累計前五月，全國一般公共預算收入

９９６９２億元（人民幣．下同），同比增長１４﹒９％，較前四月增幅擴大。

其中，中央一般公共預算收入４５８５１億元，同比增長１３﹒１％；地方一般公共預算本

級收入５３８４１億元，同比增長１６﹒５％。全國稅收收入８４７７４億元，同比增長１７％

；非稅收入１４９１８億元，同比增長４﹒５％。

支出方面，全國一般公共預算支出１０４８２１億元，同比增長５﹒８％，較前四月增幅收

窄。其中，中央一般公共預算本級支出１３０９２億元，同比增長６﹒５％；地方一般公共預算

支出９１７２９億元，同比增長５﹒７％。



＊證券交易印花稅同比降３６﹒９％＊



全國稅收收入同比增長１７％，主要稅收收入當中，累計前五月，國內增值稅３２０８９億

元，同比增長９３﹒５％。個人所得稅６４６１億元，同比下降１﹒５％；企業所得稅

２２７５９億元，同比下降１﹒９％。

印花稅收入１８４８億元，同比下降１４﹒６％。其中，證券交易印花稅收入８９１億元，

同比下降３６﹒９％。

土地和房地產相關稅收中，土地增值稅２５７９億元，同比下降１５﹒５％；房產稅

１７３７億元，同比增長７﹒３％。



＊國有土地使用權出讓收入同比降２０％＊



１－５月累計，全國政府性基金預算收入１８６５７億元，同比下降１５％。分中央和地方

看，中央政府性基金預算收入１６０６億元，同比增長９﹒４％；地方政府性基金預算本級收入

１７０５１億元，同比下降１６﹒７％，其中，國有土地使用權出讓收入１４８９３億元，同比

下降２０％。（ｄｗ）

