《經濟通通訊社１９日專訊》瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤近日發表中國

經濟增長預測指，受到房地產市場走勢和政策寬鬆的不確定性影響，再加上外需大幅轉弱，將

２０２３中國ＧＤＰ增長預測將下調至５﹒２％，２０２４年預測也下調至５％。此外，政策支

持加碼出台的時點、規模和有效性也可能存在一定的下行風險。

汪濤指，今年４－５月中國經濟環比增幅較一季度大幅放緩，且６月至今增長動能未有明顯

改善。因此，二季度經濟環比增長可能大幅弱於此前的預期。



＊料房地產低迷態勢進一步持續甚至加劇＊



當前的消費復甦面臨一些挑戰和壓力，包括居民收入改善緩慢和房地產市場走弱導致居民信

心較為低迷、地方政府削減開支、一些公共部門和行業降薪等。此外，房地產市場的低迷態勢存

在進一步持續甚至加劇的風險。若開發商融資壓力沒有明顯緩解，房地產投資和建設活動可能將

進一步走弱。

如果經濟增長動能持續低迷或進一步走弱，未來出台的政策支持可能包括：一是進一步放鬆

房地產政策，如進一步放鬆二線城市購房限制，降低二套房貸款首付要求，增加「保交樓」資金

支持，改善開發商融資條件等；二是增強財政和準財政擴張力度，例如加快發行地方政府專項債

、籌集和使用新一批政策性銀行專項基建投資基金，從而提振基建投資；中央政府可以向地方政

府提供臨時信貸和資金支持，以清償其對企業供應商的欠款；但中央政府向居民部門直接發放大

規模消費或收入補貼的可能性很小；三是進一步小幅降息，信貸支持加碼以配合準財政政策的擴

張，以及對地方政府融資平台債務進行重組或將其置換為成本更低的債務。

瑞銀認為部分措施在７月底之前就可能出台。不過，重大的財政政策支持和顯著的宏觀政策

轉向可能需要等到７月底的政治局會議上公布。（ｌｃ）

