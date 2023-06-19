《經濟通通訊１９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



港股雙櫃台模式亮相，人民幣資產升溫

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港交所今日香港證券市場推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」。業內人士認為，雙櫃台模式的推出

，將豐富人民幣產品生態圈，為發行人和投資者提供更多交易選擇，有助於推進人民幣國際化，

增加整體離岸人民幣的投資渠道。



點亮城市「夜經濟」，金融力量「添柴加薪」

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記者近日走訪調研了解到，金融力量「添柴加薪」，讓城市「夜生活」更加流光溢彩。在長沙，

各商業銀行通過加大信貸投放力度、開展信用卡促銷活動等多種方式，為繁榮「夜經濟」注入金

融能量。



穩增長一攬子政策措施將加快出台

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為推動經濟持續回升向好，一攬子政策措施將加快出台的信號釋放。專家表示，後續相關部門將

加大逆周期調節力度，各類財政、金融、產業等政策工具料加速出台、抓緊實施，最大限度激發

各類市場主體信心活力。





《上海證券報》



發力下半年經濟，央地出招擴內需

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近期，央地密集施策，發力下半年經濟。從發改委、商務部等部委，到湖北、北京、廣西等地均

出台若干舉措，通過促消費、穩投資來穩經濟大盤。分析人士認為，未來有望出台更多針對性舉

措，鞏固經濟企穩向好勢頭。



健全制度嚴打違法違規，資本市場鍛造良性生態

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中證監主席易會滿日前表示，中證監將繼續以「零容忍」的態度，嚴厲打擊各類違法違規行為和

市場亂象。專家建議，下一步，應嚴厲打擊「弄虛作假」、製造信息壁壘的企業，減少信息不對

稱、披露不及時等情況發生。



第五屆藏博會招商引資簽約總金額超５３０億元

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６月１７日，第五屆藏博會招商引資推介會暨項目集中簽約儀式現場，來自西藏自治區七地及藏

青工業園區的代表向企業家介紹當地特色產業，現場共簽署戰略框架協議７個，簽約項目合同

６０個，協議投資金額５３１﹒８３億元人民幣。





《證券時報》



金融服務下沉，「整村授信」打通融資堵點

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記者調研發現，在金融系統的通力協作下，從人民銀行貨幣政策工具的落地見效，金融機構創新

特色信貸產品，到金融服務下沉田間地頭，農民融資的堵點逐漸得到打通，金融力量正在不斷拓

寬農民的增收致富路。



新能源車免徵購置稅四度延期

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近期的國務院常務會議指出，要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，進一步穩定市場預

期、優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。隨著此次定調，新能源汽車免徵購置稅政策

將迎來第四次延期。



港幣－人民幣雙櫃台模式今日正式推出

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香港交易所將今日正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」，為發行人和投資者提供港幣和人民幣

計價股票的選擇。目前已獲批的雙櫃台證券共２４隻，其港幣櫃台成交佔香港市場日均成交量約

四成。（ｌｃ）

