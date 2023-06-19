《鍾之日記》６月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美國國務卿布林肯訪華，昨日先與中國國務委員兼外長秦剛會面，會談比原定時間超出逾一

小時，雙方就中美總體關係及有關重要問題進行了坦誠、深入、建設性溝通，同意有效管控分歧

，推進對話交流合作，保持高層交往。今日上午，中央外辦主任王毅與布林肯會面，王毅要求美

方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉

中國的內政。布林肯重申，期待與中方加強溝通，負責任管控分歧，在有共同利益的領域展開合

作。又稱保持開放溝通渠道，減少誤解和誤判的風險。美方會捍衛美國人民的利益和價值觀，並

與盟國及夥伴合作，推進對自由、開放和維護基於國際規則秩序的世界願景。



＊兩地股市均告跌＊



布林肯此次訪華暫未見有實質利好釋出，離岸、在岸人民幣復轉弱。兩地股市均告跌。香江

魚缸今早低開５６點，報１９９８３，之後跌幅持續擴大，午後外電報道美國國務卿布林肯下午

４時半將與國家主席習近平會唔，恒指跌幅一度收窄至少於８０點，最終收報１９９１２，跌

１２７點或０﹒６４％。

大市全日成交１０２９﹒９２億元。人民幣雙櫃台交易額約佔１﹒６３億元。

國務院常務會議上周五（１６日）提出研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。花旗發

表報告認為，市場引頸以待的支持經濟政策或要等到７月政治局會議之前才會出台，預期利好Ａ

股多於Ｈ股。滬綜指今早小幅低開後跌幅稍為擴大，其中保險股、白酒股跌幅顯著，最終全日收

跌０﹒５４％，終止兩連升，報３２５５﹒８１點，深成指回吐０﹒２９％，創業板指跌

０﹒２１％。兩市全日成交１１０６７億元人民幣，較上個交易日（１６日）成交增３﹒７％，

且連續四日突破萬億元關。



＊人民幣雙櫃台今日交易額約１﹒６億＊



港交所（００３８８）今日正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前

獲批雙櫃台證券有２４隻，其港幣櫃台成交佔香港市場日均成交量約四成。當中不乏騰訊

（００７００）、友邦保險（０１２９９）及阿里巴巴（０９９８８）等大藍籌，而雙櫃台莊家

有９家。

業內認為，雙櫃台模式的推出，將豐富人民幣產品生態圈，為發行人和投資者提供更多交易

選擇，有助於推進人民幣國際化，增加整體離岸人民幣的投資渠道。

港交所行政總裁歐冠昇表示，投資者對在中國的投資變得更加謹慎。他預計，投資中國的資

產增長速度短期內可能稍慢，但隨著中國公司的盈利持續增長，預計將吸引愈來愈多國際投資者

的興趣。他希望將人民幣櫃台證券納入互聯互通機制，這將需要一點時間來實施，預期最終將擁

有一個真正充滿活力的市場。

雙櫃台模式下，相關股份的港幣及人民幣櫃台屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益

，並可在櫃台之間完全互換。同時，交易所設立雙櫃台造市商，為人民幣櫃台股份作雙向報價，

令兩個櫃台價格差異較窄。兩個櫃台有獨立上市編號，人民幣櫃台股份代號有５個數字，以「８

」為首。

今日人民幣雙櫃台交易額約１﹒６３億元，涉及９３６宗交易。人民櫃台交易下，香港交易

所－Ｒ（８０３８８）收跌０﹒６９％、騰訊控股－Ｒ（８０７００）跌１﹒１８％、友邦保險

－Ｒ（８１２９９）升１％、阿里巴巴－ＳＷＲ（８９９８８）跌１﹒５５％、中國移動－Ｒ

（８０９４１）升１﹒８９％。



＊利好政策加碼出台，小鵬汽車七連漲＊



內地加碼推進新能源汽車發展，官媒《中國證券報》報道稱，中國促進新能源汽車產業高質

量發展政策舉措有望近日出台。汽車新勢力「蔚小理」分化，小鵬汽車（０９８６８）近日走勢

強勁，連升七日累計升幅達４１％，今日升２﹒７％，報４６﹒３元。理想汽車（０２０１５）

揚１﹒６％，惟蔚來（０９８６６）挫５﹒９％。其他汽車股也表現各異，廣汽集團

（０２２３８）升１﹒３％，吉利汽車（００１７５）升０﹒４％，長汽（０２３３３）跌

０﹒７％，東風集團股份（００４８９）跌０﹒５％，比亞迪（０１２１１）跌０﹒２％。

６月初的國務院常務會議指出，要延續和優化新能源汽車車輛購置稅減免政策，構建高質量

充電基礎設施體系，進一步穩定市場預期，優化消費環境，更大釋放新能源汽車消費潛力。此後

多個部委推出新能源汽車配套支持政策，工信部上周表示，６－１２月將開展新能源汽車下鄉活

動，比亞迪、上汽（滬：６００１０４）、吉利汽車、小鵬汽車等多家車企共６９款車型參與其

中。

另外，據中國汽車工業協會統計分析，２０２３年５月，全國多地搭載「五一」假期推出多

項諸如汽車消費節、嘉年華等購車促銷優惠活動，進一步激發市場消費活力。加之終端市場價格

逐漸回穩，持幣觀望現象有所好轉，５月乘用車銷量較４月實現增長。不過整體來看，當前國內

汽車市場的需求動力依然不強，有待進一步挖掘提升。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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