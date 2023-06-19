《經濟通通訊社１９日專訊》萬科集團創始人兼董事會名譽主席王石出席「２０２３年亞布

力論壇第九屆創新年會」時表示，萬科還是在非常痛苦的轉型當中。他指，中國房地產行業的高

速增長、高速發展時代已經結束了。但並非房地產企業就沒有市場了，服務收入將會成為房地產

公司今後的收入渠道之一。

萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）偏軟，Ａ股跌１﹒９％，Ｈ股跌１﹒７％。

（ｃｔ）

