《經濟通通訊社１９日專訊》意大利政府啟用「黃金權力，１６日裁定，將限制中國中化對

輪胎製造商倍耐力（Ｐｉｒｅｌｌｉ）的股東權力，無權任命該公司的首席執行官。

中國化工集團公司（Ｓｉｎｏｃｈｅｍ）旗下的中化橡膠有限公司２０１５年用７７億歐元

收購倍耐力多數股份，目前以持股３７％成為公司最大的股東。

意大利政府聲明指，政府限制倍耐力和中化集團之間的數據共享，例如保護有戰略性的輪胎

傳感器技術，限制獲取有關該戰略技術的訊息，以及設立獨立組織確保技術的安全。同時，倍耐

力董事會未來一些戰略決策，必須得到五分之四以上的董事成員批准。

倍耐力的首席執行官早前公開呼籲，希望意大利政府幫助限制中化集團對該公司的影響力，

並警告說該公司的獨立性受到威脅

外媒指出，意大利政府的干預較為罕見，因輪胎產業此前並未被視為戰略性國家資產。不過

，中國化工集團早前被美國國防部認定為是「中國軍工企業」。

倍耐力成立於１８７２年，是意大利最著名的公司之一。專門為法拉利、保時捷和寶馬等高

端汽車製造商生產高端輪胎，並且是一級方程式（Ｆｏｒｍｕｌａ Ｏｎｅ）賽車的唯一供應商

。

中國中化旗下中化國際（滬：６００５００）跌０﹒７％。（ｄｗ）

