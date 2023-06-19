《經濟通通訊社１９日專訊》華為出海仍遇波瀾，就歐盟委員會公布的敦促成員國在電信網

路逐步淘汰華為和中興通訊等高風險供應商的新指引，華為方面表示，歐盟委員會呼籲將華為最

先進無線設備排除在歐盟市場之外是基於歧視性的判斷。

華為上周六（１７日）發聲明表示，這種作法顯然沒有對５Ｇ網路進行經驗證、透明、客觀

及技術性的評估。華為指出，基於歧視性判斷的限制或排除在外措施將構成嚴重的經濟和社會風

險。



＊日媒：華為向約３０家中小日企司收取專利許可費＊



此外，《日經新聞》引述華為日本部門的消息人士透露，目前正在與大約３０家日本電信相

關公司進行談判。據悉，華為也將加強在東南亞地區的特許權使用費徵收。

報道稱，這些費用是華為在美國制裁面前積累收入的一種方式，華為正在向使用稱為無線通

訊模組元件的製造商和其他日企收取費用。幾家日本公司稱，近期收到華為的專利費用收取要求

，要求支付水平從每單位５０日圓，或更少的固定費用到系統價格的０﹒１％以下。

Ａ股華為產業鏈走高，得潤電子（深：００２０５５）、北斗星通（深：００２１５１）、

蘇州固鍀（深：００２０７９）漲一成漲停，光迅科技（深：００２２８１）升８﹒７％，飛榮

達（深：３００６０２）升４﹒３％，元隆雅圖（深：００２８７８）升４％。（ｄｗ）

