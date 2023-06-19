《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》農業巨頭先正達從科創板轉戰上交所主板

遞交上市申請僅２８天後，於６月１６日順利過會。

根據招股書信息，先正達此次擬發行不超過２７﹒８６億新股，計劃募資金額達６５０億元

（人民幣．下同）。若一切順利，先正達或將成為繼２０１０年農業銀行（０１２８８）

（滬：６０１２８８）６８５億元首發募資後，Ａ股十三年來規模最大的ＩＰＯ。同時，先正達

也是Ａ股史上第四大ＩＰＯ，募資規模僅次於農業銀行、中國石油（００８５７）

（滬：６０１８５７）、中國神華（０１０８８）（滬：６０１０８８）。

先正達２０１９年註冊於上海，主要由瑞士先正達、安道麥及中化集團農業業務組成，基於

超過２５０年的傳承，目前主營業務涵蓋植物保護、種子、作物營養產品的研發生產，並從事現

代農業服務。２０１７年，中國化工集團斥資４３０億美元收購了瑞士先正達，創造了中企海外

單筆收購金額的紀錄。２０２０年，中國化工集團與中國中化集團的農化板塊開始重組，一家名

為中農科技的公司裝下了「兩化」旗下農業板塊的主要資產，隨後更名為先正達集團，這，原瑞

士先正達成為現在先正達集團的組成部分。

業績方面，２０２０年至２０２２年，先正達營業收入分別為１５８７﹒７９億元、

１８１７﹒５１億元、２２４８﹒４５億元，淨利潤分別為４５﹒３９億元、４２﹒８４億元、

７８﹒６４億元。今年一季度，先正達實現營收６３１﹒２９億元，淨利潤３９﹒５４億元。

