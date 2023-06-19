《經濟通通訊社１９日專訊》商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文１７日在北京舉行的

２０２３年ＡＰＥＣ工商領導人中國論壇上表示，中國政府已向《全面與進步跨太平洋夥伴關係

協定》（ＣＰＴＰＰ）成員遞交了中國加入ＣＰＴＰＰ的交流文件，並重申中國「有意願、有能

力加入ＣＰＴＰＰ」。

ＣＰＴＰＰ前身為ＴＰＰ（跨太平洋夥伴關係協議），由美國、澳洲、加拿大、日本、新加

坡、越南等１２個國家於２０１５年１０月簽署達成。２０１７年１月，美國時任總統特朗普上

任後簽署行政令，宣布退出ＴＰＰ。美國退出後，日本開始主導ＴＰＰ的推進生效，ＴＰＰ隨後

改名為ＣＰＴＰＰ。經過反復磋商，１１個成員於２０１８年初完成ＣＰＴＰＰ談判，同年１２

月３０日，ＣＰＴＰＰ正式生效。

英國、中國在２０２１年先後提出申請加入ＣＰＴＰＰ。中國商務部為此還做了大量工作，

對ＣＰＴＰＰ所有條款進行了深入研究，發布了專門報告。目前中國已在一些自貿區開展規則的

「先行先試」，加入ＣＰＴＰＰ的基礎工作已經成熟。

中國世貿組織研究會副會長霍建國表示，中國加入ＣＰＴＰＰ是一項具有重大影響的事件。

從國內看，有利於通過對標高標準開放安排，促進國內現有的規章制度、管理標準體系高水平的

開放對接；從國際看，中國的加入將進一步提升ＣＰＴＰＰ在國際上的影響力，擴大區域內貿易

投資的規模，形成新的乘數效應；可能帶來更大的溢出效應，對提升全球貿易、繁榮經濟將做出

巨大的貢獻。（ｌｃ）

