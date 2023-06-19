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AH股新聞

19/06/2023 09:20

《Ａ場新股》華電新能源上交所主板ＩＰＯ過會，募集資金３００億

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》華電集團旗下華電新能源在滬市主板
ＩＰＯ於上周五（１６日）順利過會。
　　根據招股書，華電新能本次擬發行不超過１５４﹒２９億股，募集資金３００億元（人民幣
．下同），將投入風力發電、太陽能發電項目建設以及補充流動資金。按照３００億元的募資規
模，華電新能將接替三峽能源的２２７億元，成為Ａ股新能源行業目前最大規模ＩＰＯ。
　　華電新能是中國華電風力發電、太陽能發電為主的新能源業務最終整合的唯一平台。公司的
主營業務是風力發電、太陽能發電為主的新能源項目的開發、投資和運營，主要產品是電力。截
至２０２２年１２月３１日，華電新能控股發電項目裝機容量為３４９０﹒８４萬千瓦，其中風
電２２０９﹒１１萬千瓦（市場份額６﹒０５％），太陽能發電１２８１﹒７４萬千瓦（市場份
額３﹒２６％）。
　　業績方面，２０２０年至２０２２年，華電新能實現營業收入分別為１６５﹒０７億元、
２１６﹒６８億元、２４４﹒５３億元；淨利潤分別為４０﹒７９億元、７２﹒５１億元、
８４﹒５８億元。今年一季度，華電新能實現營業收入７２﹒５６億元，同比增長２６﹒１２％
；實現淨利潤２８﹒２６億元，同比增長３１﹒６５％。

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