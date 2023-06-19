《經濟通通訊社１９日專訊》日本警視廳拘捕一名中國籍研究員，懷疑他涉嫌將先進科技研

究成果及商業機密洩露給中國企業。

日媒報道，東京警視廳１５日逮捕位於茨城縣築波市的國立研究開發法人產業技術綜合研究

所（ＡＩＳＴ）的中國籍高級主任研究員權恒道。日本警視廳公安部介紹，權在２０１８年４月

１３日下午４點半左右，將氟化合物合成的相關研究數據，通過電子郵件發送給了一家境外企業

，涉嫌違反《反不正當競爭法》。該企業是生產化學制品的公司，在日本國內也有代理公司。氟

化合物合成技術，是用於生成變壓器等高絕緣性氣體的先進技術，也與防止全球變暖有關。公安

部認定權恒道涉嫌洩露的信息屬於商業秘密。權恒道則否認指控。

產業技術綜合研究所是日本國內研究尖端技術的最大規模研究機構，權恒道自２００２年起

在此任職，是該研究所領域研究小組中的中心人物。權恒道曾在被指與解放軍有關連的北京理工

大學任教，警方亦懷疑權恒道參與中國招攬外國學者的「千人計劃」，藉竊取他國技術換取高額

報酬。

「產業技術總合研究所」則表示指，對職員被逮捕深感遺憾，將全面協助警察搜查，並嚴正

處理。日本經濟產業大臣西村在１６日內閣會議結束後的例行記者會上表示非常遺憾以此種形式

出現逮捕者。今後將探討如何加強保護信息安全的措施。（ｄｗ）

