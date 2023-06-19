《經濟通通訊社１９日專訊》招商蛇口（深：００１９７９）發行股份購買資產並募集配套

資金申請１６日獲中證監註冊生效，成為中證監關於資本市場支持房地產企業股權融資政策出台

後，Ａ股市場首單成功取得註冊批文的項目，標誌房企股權融資「第三支箭」實操層面正式落地

。

招商蛇口擬以發行股份方式分別購買南油集團２４％股權和招商前海實業２﹒８９％股權，

並募集配套資金８５億元（人民幣．下同），主要用於１０個存量住宅項目後續建設及交付。

自招商蛇口重組項目從受理註冊生效共用時９５天。截至目前，Ａ股還有另外２家房企披露

重組方案，２０家房企披露再融資方案。５月底以來，除了招商蛇口外，中交地產

（深：０００７３６）、福星股份（深：０００９２６）、大名城（滬：６０００９４）、陸家

嘴（滬：６００６６３）、保利發展（滬：６０００４８）６家房企定增也集中獲得交易所批覆

，等待最後獲得中證監同意註冊的決定，涉及資金超４００億元。

中指研究院企業研究總監劉水表示，股權融資審批監管較為嚴格，往往需要幾個月時間。對

於招商蛇口項目的快速審核過會，市場人士認為或將為上市房企併購重組和股權融資增加信心。

（ｄｗ）

