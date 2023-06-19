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AH股新聞

19/06/2023 16:05

《Ａ股動向》上汽出資６０億元參投基金，關注半導體產業鏈上下游

　　《經濟通通訊社１９日專訊》上汽集團（滬：６００１０４）公告，公司、子公司上汽金控
擬與恆旭資本、尚頎資本共同投資「上海上汽芯聚創業投資合伙企業（有限合伙）」。
　　基金認繳出資總額為人民幣６０﹒１２億元（人民幣．下同），其中公司認繳出資６０億元
，持有其９９﹒８％份額。
　　基金採用投資子基金及直投項目的方式，重點關注半導體產業鏈上下游、汽車智能化電動化
網聯化驅動下芯片相關的關鍵技術產品等。（ｄｗ）

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