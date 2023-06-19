《經濟通通訊社１９日專訊》內媒《晚點 ＬａｔｅＰｏｓｔ》引述消息人士報道，阿里巴

巴創始人馬雲在５月下旬一場召集淘天集團各業務負責人的小範圍非公開溝通會上表示，淘天集

團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，過去成功的方法論已不適用，應迅速改掉。並指出機會在淘寶

而非天貓，阿里電商應「回歸淘寶」。

報道指，馬雲認為，淘天集團當前面臨的競爭局勢十分嚴峻，他以諾基亞和柯達舉例，認為

一個企業從行業標桿到死亡，半年到一年就足夠了，在互聯網行業這個速度可能會更快。他並表

示阿里過去那些賴以成功的方法論可能都不適用了，應該迅速改掉。他為淘天集團指出了三個方

向：回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯網。



＊或會用更大的力度扶持中小商家＊



２０１５年因看好中國的消費升級，淘寶傾斜大量流量給天貓以扶持品牌商家崛起，不過馬

雲判斷，當前國內經濟下行、消費信心不足的情況還會持續，因此接下來是淘寶而不是天貓的機

會，阿里電商應該「回歸淘寶」。

「回歸淘寶」意味著，淘天集團未來會用更大的力度扶持中小商家。多位員工判斷，淘寶的

流量機制也可能發生變化，從原本向天貓傾斜轉回至向淘寶傾斜。

此外，在組織架構上，馬雲認為淘天在組織上應該進一步扁平化，要減少匯報層級，鼓勵年

輕化，同時讓資深員工有更多擔當。據多位員工預測，集團將在「６１８」後進行職級、考核、

晉升等多項制度的調整。（ｄｗ）

