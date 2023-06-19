《經濟通通訊社１９日專訊》國務院總理李強上周五（１６日）主持召開國務院常務會議，

提出研究推動經濟持續回升向好的一批政策措施。多個外媒在上周均引述消息報道，中國政府正

在考慮推出新的刺激措施，可能包括發行１萬億元人民幣特別國債、數十億美元基建計劃，以及

進一步放寬樓市投資。

官媒《中國證券報》今日第二版引述專家稱，為推動經濟持續回升向好，後續相關部門將加

大逆周期調節力度，各類財政、金融、產業等政策工具料加速出台、抓緊實施。



＊下半年或最多降準０﹒５個百分點，對穩增長具積極作用＊



報道引述平安證券首席經濟學家鍾正生稱，５月末Ｍ２同比增長１１﹒６％，較上月降低

０﹒８個百分點。為保持Ｍ２增長大致平穩，下半年有必要進一步降準０﹒２５至０﹒５個百分

點。

民生銀行首席經濟學家溫彬稱，目前看，降準對「穩增長」具有積極作用，未來仍具有一定

空間，可結合經濟復甦情況和實體經濟所需合理施策。



＊或追加政策性開發性金融工具額度＊



光大證券首席宏觀經濟學家高瑞東表示，追加政策性開發性金融工具額度也是可選項。

中國社科院金融研究所副所長張明稱，考慮到去年該工具對於各地基礎設施建設發揮了非常

重要的推動作用，建議今年繼續實施，且保持較高規模。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，可積極實施差別化房貸政策，持續引導居民房貸利率下

行；可適度放寬限貸限購、加大公積金購房支持力度，推動樓市實現趨勢性企穩回暖。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆建議，通過中央和地方政府分地區、按比例的方

式發放消費券。（ｊｔ）

