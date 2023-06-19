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AH股新聞

19/06/2023 09:16

《經濟時評》高盛將中國今年ＧＤＰ增長預期從６％下調至５﹒４％

　　《經濟通通訊社１９日專訊》中國經濟復甦力較市場預期弱，高盛近期下調其今年經濟增長
率預測。高盛將中國２０２３年ＧＤＰ增長預期從６﹒０％下調至５﹒４％，將中國２０２４年
ＧＤＰ增長預測從之前的４﹒６％下調至４﹒５％，原因包括不利因素持續和政策應對措施有限

　　高盛將第二季度ＧＤＰ環比預期增速從４﹒９％下調至１﹒０％；將第三季度環比增長預估
從５﹒３％上調至６﹒５％。並預計中國將在第三季度降準，並在第四季度再下調ＯＭＯ利率
１０個基點。
　
＊高盛下調人民幣匯率預期，預計明日下調ＬＰＲ利率＊
　
　　高盛下調人民幣匯率預測，預計人民幣可能繼續走低，增長勢頭疲弱之際預期會有政策支持
。高盛表示，公開市場操作和ＭＬＦ利率下調可能是額外刺激政策的開始，預計人民銀行將於６
月２０日下調ＬＰＲ利率。
　　４月和５月份數據疲軟，疊加人行「高調的貨幣政策寬鬆措施」，會導致中美利差擴大，這
些綜合因素或繼續令人民幣承壓。高盛預計美元╱人民幣３個月、６個月和１２個月水平分別在
７﹒２、７﹒１和６﹒９，此前預測分別為７﹒１、７和６﹒８。（ｊｔ）

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