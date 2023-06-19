《經濟通通訊社１９日專訊》中國經濟復甦力較市場預期弱，高盛近期下調其今年經濟增長

率預測。高盛將中國２０２３年ＧＤＰ增長預期從６﹒０％下調至５﹒４％，將中國２０２４年

ＧＤＰ增長預測從之前的４﹒６％下調至４﹒５％，原因包括不利因素持續和政策應對措施有限

。

高盛將第二季度ＧＤＰ環比預期增速從４﹒９％下調至１﹒０％；將第三季度環比增長預估

從５﹒３％上調至６﹒５％。並預計中國將在第三季度降準，並在第四季度再下調ＯＭＯ利率

１０個基點。



＊高盛下調人民幣匯率預期，預計明日下調ＬＰＲ利率＊



高盛下調人民幣匯率預測，預計人民幣可能繼續走低，增長勢頭疲弱之際預期會有政策支持

。高盛表示，公開市場操作和ＭＬＦ利率下調可能是額外刺激政策的開始，預計人民銀行將於６

月２０日下調ＬＰＲ利率。

４月和５月份數據疲軟，疊加人行「高調的貨幣政策寬鬆措施」，會導致中美利差擴大，這

些綜合因素或繼續令人民幣承壓。高盛預計美元╱人民幣３個月、６個月和１２個月水平分別在

７﹒２、７﹒１和６﹒９，此前預測分別為７﹒１、７和６﹒８。（ｊｔ）

